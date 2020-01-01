Poznaj tokenomikę Bao Finance (BAO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BAO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Bao Finance (BAO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BAO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Bao Finance (BAO) / Tokenomika / Tokenomika Bao Finance (BAO) Odkryj kluczowe informacje o Bao Finance (BAO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Bao Finance (BAO) Warning: Bao Finance is in alpha, it is unaudited and was originally developed by a one-person self-taught team. While we are in the process of scaling the team, please understand the risks and use this product accordingly. It's like SNX + Aave, but for Uniswap, SushiSwap and Balancer. Rather than re-invent the wheel Bao creates new features for existing protocols. The BAO token acts as a governance token for the fully community run project. It is also backed by the insurance fund where all Bao fees go. Warning: Bao Finance is in alpha, it is unaudited and was originally developed by a one-person self-taught team. While we are in the process of scaling the team, please understand the risks and use this product accordingly. It's like SNX + Aave, but for Uniswap, SushiSwap and Balancer. Rather than re-invent the wheel Bao creates new features for existing protocols. The BAO token acts as a governance token for the fully community run project. It is also backed by the insurance fund where all Bao fees go. Oficjalna strona internetowa: https://bao.finance/ Kup BAO teraz! Tokenomika i analiza cenowa Bao Finance (BAO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Bao Finance (BAO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 58.26K $ 58.26K $ 58.26K Całkowita podaż: $ 984.37B $ 984.37B $ 984.37B Podaż w obiegu: $ 73.37B $ 73.37B $ 73.37B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 781.60K $ 781.60K $ 781.60K Historyczne maksimum: $ 0.00317406 $ 0.00317406 $ 0.00317406 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Bao Finance (BAO) Tokenomika Bao Finance (BAO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Bao Finance (BAO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BAO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BAO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBAO tokenomikę, poznaj cenę tokena BAOna żywo! Prognoza ceny BAO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BAO? Nasza strona z prognozami cen BAO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BAO już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.