Poznaj tokenomikę Bao Finance V2 (BAO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BAO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Bao Finance V2 (BAO) / Tokenomika / Tokenomika Bao Finance V2 (BAO) Odkryj kluczowe informacje o Bao Finance V2 (BAO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Bao Finance V2 (BAO) Oficjalna strona internetowa: https://www.baofinance.io/ Kup BAO teraz! Tokenomika i analiza cenowa Bao Finance V2 (BAO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Bao Finance V2 (BAO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 75.61K $ 75.61K $ 75.61K Całkowita podaż: $ 1.41B $ 1.41B $ 1.41B Podaż w obiegu: $ 350.24M $ 350.24M $ 350.24M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 303.52K $ 303.52K $ 303.52K Historyczne maksimum: $ 63.59 $ 63.59 $ 63.59 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00021587 $ 0.00021587 $ 0.00021587 Dowiedz się więcej o cenie Bao Finance V2 (BAO) Tokenomika Bao Finance V2 (BAO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Bao Finance V2 (BAO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BAO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BAO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBAO tokenomikę, poznaj cenę tokena BAOna żywo! Prognoza ceny BAO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BAO? Nasza strona z prognozami cen BAO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BAO już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.