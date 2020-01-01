Poznaj tokenomikę BangChain AI (BANGCHAIN) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BANGCHAIN, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę BangChain AI (BANGCHAIN) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BANGCHAIN, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / BangChain AI (BANGCHAIN) / Tokenomika / Tokenomika BangChain AI (BANGCHAIN) Odkryj kluczowe informacje o BangChain AI (BANGCHAIN), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o BangChain AI (BANGCHAIN) COIN related to ORiFICE Ai: Our mission is to holistically address the fundamental aspects of men’s well-being by providing innovative solutions that cater to their primal energies, deep-seated desires for unconditional acceptance, and sexual fulfillment. We are committed to delivering products and experiences that not only meet physical needs but also foster a genuine sense of connection and emotional enrichment. COIN related to ORiFICE Ai: Our mission is to holistically address the fundamental aspects of men’s well-being by providing innovative solutions that cater to their primal energies, deep-seated desires for unconditional acceptance, and sexual fulfillment. We are committed to delivering products and experiences that not only meet physical needs but also foster a genuine sense of connection and emotional enrichment. Oficjalna strona internetowa: https://www.orifice.store/ Kup BANGCHAIN teraz! Tokenomika i analiza cenowa BangChain AI (BANGCHAIN) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla BangChain AI (BANGCHAIN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 392.04K $ 392.04K $ 392.04K Całkowita podaż: $ 999.83M $ 999.83M $ 999.83M Podaż w obiegu: $ 999.83M $ 999.83M $ 999.83M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 392.04K $ 392.04K $ 392.04K Historyczne maksimum: $ 0.00453387 $ 0.00453387 $ 0.00453387 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.0003924 $ 0.0003924 $ 0.0003924 Dowiedz się więcej o cenie BangChain AI (BANGCHAIN) Tokenomika BangChain AI (BANGCHAIN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki BangChain AI (BANGCHAIN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BANGCHAIN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BANGCHAIN. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBANGCHAIN tokenomikę, poznaj cenę tokena BANGCHAINna żywo! Prognoza ceny BANGCHAIN Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BANGCHAIN? Nasza strona z prognozami cen BANGCHAIN łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BANGCHAIN już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.