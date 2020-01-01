Poznaj tokenomikę Banana Tape Wall (BTW) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BTW, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Banana Tape Wall (BTW) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BTW, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Banana Tape Wall (BTW) / Tokenomika / Tokenomika Banana Tape Wall (BTW) Odkryj kluczowe informacje o Banana Tape Wall (BTW), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Banana Tape Wall (BTW) Oficjalna strona internetowa: https://www.btwonsol.xyz Kup BTW teraz! Tokenomika i analiza cenowa Banana Tape Wall (BTW) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Banana Tape Wall (BTW), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 127.37K $ 127.37K $ 127.37K Całkowita podaż: $ 999.48M $ 999.48M $ 999.48M Podaż w obiegu: $ 999.48M $ 999.48M $ 999.48M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 127.37K $ 127.37K $ 127.37K Historyczne maksimum: $ 0.01869428 $ 0.01869428 $ 0.01869428 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00012744 $ 0.00012744 $ 0.00012744 Dowiedz się więcej o cenie Banana Tape Wall (BTW) Tokenomika Banana Tape Wall (BTW): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Banana Tape Wall (BTW) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BTW, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BTW. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBTW tokenomikę, poznaj cenę tokena BTWna żywo! Prognoza ceny BTW Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BTW? Nasza strona z prognozami cen BTW łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BTW już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.