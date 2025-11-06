GiełdaDEX+
Aktualna cena Ballz of Steel to 0.00107405 USD. Śledź aktualizacje cen BALLZ do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe BALLZ łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o BALLZ

Informacje o cenie BALLZ

Czym jest BALLZ

Oficjalna strona internetowa BALLZ

Tokenomika BALLZ

Prognoza cen BALLZ

Logo Ballz of Steel

Cena Ballz of Steel (BALLZ)

Aktualna cena 1 BALLZ do USD:

$0.00107489
$0.00107489$0.00107489
+2.70%1D
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji.
Ballz of Steel (BALLZ) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:03:35 (UTC+8)

Informacje o cenie Ballz of Steel (BALLZ) (USD)

Aktualna cena Ballz of Steel (BALLZ) wynosi $0.00107405. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BALLZ wahał się między $ 0.00101915 a $ 0.00110031, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BALLZ w historii to $ 0.01151396, a najniższy to $ 0.00070042.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BALLZ zmieniły się o +0.42% w ciągu ostatniej godziny, o +3.32% w ciągu 24 godzin i o -16.46% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Ballz of Steel (BALLZ)

$ 1.07M
$ 1.07M$ 1.07M

$ 1.07M
$ 1.07M$ 1.07M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Ballz of Steel wynosi $ 1.07M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BALLZ w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.07M.

Historia ceny Ballz of Steel (BALLZ) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Ballz of Steel do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Ballz of Steel do USD wyniosła $ -0.0004511232.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Ballz of Steel do USD wyniosła $ -0.0005812396.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Ballz of Steel do USD wyniosła $ -0.0002668310757007555.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+3.32%
30 Dni$ -0.0004511232-42.00%
60 dni$ -0.0005812396-54.11%
90 dni$ -0.0002668310757007555-19.89%

Co to jest Ballz of Steel (BALLZ)

Drop. Bounce. Win!

Ever wanted to drop balls and win BIG? 🚀

Ballz of Steel is here to make your Plinko dreams come true! Play for FREE in Telegram. Engage in the excitement, accumulate points, and prepare yourself for the unveiling of spectacular airdrop rewards that await you! 🪂💰

All you need is to drop your balls and watch your rewards pile up. Dive into the game, achieve high scores, and emerge victorious

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Ballz of Steel (BALLZ)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Ballz of Steel (w USD)

Jaka będzie wartość Ballz of Steel (BALLZ) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Ballz of Steel (BALLZ) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Ballz of Steel.

Sprawdź teraz prognozę ceny Ballz of Steel!

BALLZ na lokalne waluty

Tokenomika Ballz of Steel (BALLZ)

Zrozumienie tokenomiki Ballz of Steel (BALLZ) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena BALLZjuż teraz!

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

