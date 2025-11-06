Informacje o cenie Ballz of Steel (BALLZ) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00101915 $ 0.00101915 $ 0.00101915 Minimum 24h $ 0.00110031 $ 0.00110031 $ 0.00110031 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00101915$ 0.00101915 $ 0.00101915 Maksimum 24h $ 0.00110031$ 0.00110031 $ 0.00110031 Historyczne maksimum $ 0.01151396$ 0.01151396 $ 0.01151396 Najniższa cena $ 0.00070042$ 0.00070042 $ 0.00070042 Zmiana ceny (1H) +0.42% Zmiana ceny (1D) +3.32% Zmiana ceny (7D) -16.46% Zmiana ceny (7D) -16.46%

Aktualna cena Ballz of Steel (BALLZ) wynosi $0.00107405. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BALLZ wahał się między $ 0.00101915 a $ 0.00110031, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BALLZ w historii to $ 0.01151396, a najniższy to $ 0.00070042.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BALLZ zmieniły się o +0.42% w ciągu ostatniej godziny, o +3.32% w ciągu 24 godzin i o -16.46% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Ballz of Steel (BALLZ)

Kapitalizacja rynkowa $ 1.07M$ 1.07M $ 1.07M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 1.07M$ 1.07M $ 1.07M Podaż w obiegu 1.00B 1.00B 1.00B Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Ballz of Steel wynosi $ 1.07M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BALLZ w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.07M.