Giełda MEXC / Cena krypto / Bald World Order (BALD) / Tokenomika / Tokenomika Bald World Order (BALD) Odkryj kluczowe informacje o Bald World Order (BALD), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Bald World Order (BALD) $BALD is a fair-launched memecoin built on the TON blockchain, designed to unite a community around the themes of confidence, efficiency, and humor. With a transparent roadmap and doxxed founders, $BALD aims to bring long-term cultural value to the TON ecosystem. Its primary function is to drive community engagement through viral memes and narratives, creating a sustainable cultural movement while offering staking, rewards, and potential utility in future ecosystem integrations. Oficjalna strona internetowa: https://baldworldorder.xyz Kup BALD teraz! Tokenomika i analiza cenowa Bald World Order (BALD) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Bald World Order (BALD), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 10.61K Całkowita podaż: $ 999.99M Podaż w obiegu: $ 999.99M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 10.61K Historyczne maksimum: $ 0 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Bald World Order (BALD) Tokenomika Bald World Order (BALD): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Bald World Order (BALD) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BALD, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BALD. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBALD tokenomikę, poznaj cenę tokena BALDna żywo! Prognoza ceny BALD Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BALD? Nasza strona z prognozami cen BALD łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BALD już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.