Aktualna cena Bag on Bonk to 0.00017113 USD. Śledź aktualizacje cen BAG do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe BAG łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o BAG

Informacje o cenie BAG

Czym jest BAG

Oficjalna strona internetowa BAG

Tokenomika BAG

Prognoza cen BAG

Cena Bag on Bonk (BAG)

Aktualna cena 1 BAG do USD:

$0.00017113
+12.30%1D
USD
Bag on Bonk (BAG) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:03:27 (UTC+8)

Informacje o cenie Bag on Bonk (BAG) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.0001507
Minimum 24h
$ 0.00017112
Maksimum 24h

$ 0.0001507
$ 0.00017112
$ 0.0010115
$ 0.00014525
+1.57%

+12.31%

-38.08%

-38.08%

Aktualna cena Bag on Bonk (BAG) wynosi $0.00017113. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BAG wahał się między $ 0.0001507 a $ 0.00017112, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BAG w historii to $ 0.0010115, a najniższy to $ 0.00014525.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BAG zmieniły się o +1.57% w ciągu ostatniej godziny, o +12.31% w ciągu 24 godzin i o -38.08% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Bag on Bonk (BAG)

$ 171.09K
--
$ 171.09K
999.81M
999,811,586.312771
Obecna kapitalizacja rynkowa Bag on Bonk wynosi $ 171.09K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BAG w obiegu wynosi 999.81M, przy całkowitej podaży 999811586.312771. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 171.09K.

Historia ceny Bag on Bonk (BAG) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Bag on Bonk do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Bag on Bonk do USD wyniosła $ -0.0000948290.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Bag on Bonk do USD wyniosła $ -0.0000221174.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Bag on Bonk do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+12.31%
30 Dni$ -0.0000948290-55.41%
60 dni$ -0.0000221174-12.92%
90 dni$ 0--

Co to jest Bag on Bonk (BAG)

What Is BAG Token?

BAG Token is a memecoin launched on Solana on July 5, 2025. The project is built around the backpack as a cultural symbol on Bonk, representing the idea of carrying value, memes, and identity across Web3.

BAG Token has been a recognisable symbol within the Bonk ecosystem even prior to its official launch, serving as a cultural marker for Solana’s meme-fi community. In July 2025, the project underwent a community takeover, placing future development and direction under the control of its holder base.

While its foundation is meme culture, BAG Token is also expanding into practical applications through gaming-focused decentralized applications (DApps) and staking. Its identity as the “backpack of the blockchain” reflects its dual role as both a cultural emblem and a functional Solana token.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Bag on Bonk (BAG)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Bag on Bonk (w USD)

Jaka będzie wartość Bag on Bonk (BAG) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Bag on Bonk (BAG) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Bag on Bonk.

Sprawdź teraz prognozę ceny Bag on Bonk!

BAG na lokalne waluty

Tokenomika Bag on Bonk (BAG)

Zrozumienie tokenomiki Bag on Bonk (BAG) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena BAGjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Bag on Bonk (BAG)

Jaka jest dziś wartość Bag on Bonk (BAG)?
Aktualna cena BAG w USD wynosi 0.00017113USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena BAG do USD?
Aktualna cena BAG w USD wynosi $ 0.00017113. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Bag on Bonk?
Kapitalizacja rynkowa dla BAG wynosi $ 171.09K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż BAG w obiegu?
W obiegu BAG znajduje się 999.81M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) BAG?
BAG osiąga ATH w wysokości 0.0010115 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla BAG?
BAG zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00014525 USD.
Jaki jest wolumen obrotu BAG?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla BAG wynosi -- USD.
Czy w tym roku BAG pójdzie wyżej?
BAG może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny BAG, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe Bag on Bonk (BAG)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

