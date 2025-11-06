Informacje o cenie Bag on Bonk (BAG) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.0001507 $ 0.0001507 $ 0.0001507 Minimum 24h $ 0.00017112 $ 0.00017112 $ 0.00017112 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.0001507$ 0.0001507 $ 0.0001507 Maksimum 24h $ 0.00017112$ 0.00017112 $ 0.00017112 Historyczne maksimum $ 0.0010115$ 0.0010115 $ 0.0010115 Najniższa cena $ 0.00014525$ 0.00014525 $ 0.00014525 Zmiana ceny (1H) +1.57% Zmiana ceny (1D) +12.31% Zmiana ceny (7D) -38.08% Zmiana ceny (7D) -38.08%

Aktualna cena Bag on Bonk (BAG) wynosi $0.00017113. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BAG wahał się między $ 0.0001507 a $ 0.00017112, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BAG w historii to $ 0.0010115, a najniższy to $ 0.00014525.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BAG zmieniły się o +1.57% w ciągu ostatniej godziny, o +12.31% w ciągu 24 godzin i o -38.08% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Bag on Bonk (BAG)

Kapitalizacja rynkowa $ 171.09K$ 171.09K $ 171.09K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 171.09K$ 171.09K $ 171.09K Podaż w obiegu 999.81M 999.81M 999.81M Całkowita podaż 999,811,586.312771 999,811,586.312771 999,811,586.312771

Obecna kapitalizacja rynkowa Bag on Bonk wynosi $ 171.09K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BAG w obiegu wynosi 999.81M, przy całkowitej podaży 999811586.312771. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 171.09K.