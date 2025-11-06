Cena Bag on Bonk (BAG)
+1.57%
+12.31%
-38.08%
-38.08%
Aktualna cena Bag on Bonk (BAG) wynosi $0.00017113. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BAG wahał się między $ 0.0001507 a $ 0.00017112, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BAG w historii to $ 0.0010115, a najniższy to $ 0.00014525.
Pod względem krótkoterminowych wyniki BAG zmieniły się o +1.57% w ciągu ostatniej godziny, o +12.31% w ciągu 24 godzin i o -38.08% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.
Obecna kapitalizacja rynkowa Bag on Bonk wynosi $ 171.09K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BAG w obiegu wynosi 999.81M, przy całkowitej podaży 999811586.312771. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 171.09K.
W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Bag on Bonk do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Bag on Bonk do USD wyniosła $ -0.0000948290.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Bag on Bonk do USD wyniosła $ -0.0000221174.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Bag on Bonk do USD wyniosła $ 0.
|Okres
|Zmień (USD)
|Zmień (%)
|Dzisiaj
|$ 0
|+12.31%
|30 Dni
|$ -0.0000948290
|-55.41%
|60 dni
|$ -0.0000221174
|-12.92%
|90 dni
|$ 0
|--
What Is BAG Token?
BAG Token is a memecoin launched on Solana on July 5, 2025. The project is built around the backpack as a cultural symbol on Bonk, representing the idea of carrying value, memes, and identity across Web3.
BAG Token has been a recognisable symbol within the Bonk ecosystem even prior to its official launch, serving as a cultural marker for Solana’s meme-fi community. In July 2025, the project underwent a community takeover, placing future development and direction under the control of its holder base.
While its foundation is meme culture, BAG Token is also expanding into practical applications through gaming-focused decentralized applications (DApps) and staking. Its identity as the “backpack of the blockchain” reflects its dual role as both a cultural emblem and a functional Solana token.
