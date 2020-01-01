Poznaj tokenomikę BADCATsol ($BADCAT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena $BADCAT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę BADCATsol ($BADCAT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena $BADCAT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o BADCATsol ($BADCAT) BADCAT is all about fun. While this cheeky cat might have a rebellious side, its true mission is to bring people together and spread positive energy. Join a vibrant community, grab some cool merch, play the fun FAP game, and even help real-life dogs and cats along the way! In of chaos, BadCat stands tall—one bold move at a time, turning risks into rewards and proving he's the top cat in town. In a world of chaos, BadCat stands tall—one bold move at a time, turning risks into rewards and proving he's the top cat in town. BadCat'S a lazy, degenerate gambler. Oficjalna strona internetowa: https://badcatgang.com/ Kup $BADCAT teraz! Tokenomika i analiza cenowa BADCATsol ($BADCAT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla BADCATsol ($BADCAT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 15.89K $ 15.89K $ 15.89K Całkowita podaż: $ 777.78M $ 777.78M $ 777.78M Podaż w obiegu: $ 777.78M $ 777.78M $ 777.78M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 15.89K $ 15.89K $ 15.89K Historyczne maksimum: $ 0.02162212 $ 0.02162212 $ 0.02162212 Historyczne minimum: $ 0.00001588 $ 0.00001588 $ 0.00001588 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie BADCATsol ($BADCAT) Tokenomika BADCATsol ($BADCAT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki BADCATsol ($BADCAT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów $BADCAT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów $BADCAT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumiesz$BADCAT tokenomikę, poznaj cenę tokena $BADCATna żywo! Prognoza ceny $BADCAT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać $BADCAT? Nasza strona z prognozami cen $BADCAT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena $BADCAT już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.