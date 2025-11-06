GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena Back2EmploymentEducationTraining to 0 USD. Śledź aktualizacje cen BEET do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe BEET łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Back2EmploymentEducationTraining to 0 USD. Śledź aktualizacje cen BEET do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe BEET łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o BEET

Informacje o cenie BEET

Czym jest BEET

Oficjalna strona internetowa BEET

Tokenomika BEET

Prognoza cen BEET

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Back2EmploymentEducationTraining

Cena Back2EmploymentEducationTraining (BEET)

Nienotowany

Aktualna cena 1 BEET do USD:

--
----
-2.80%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Back2EmploymentEducationTraining (BEET) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 14:45:13 (UTC+8)

Informacje o cenie Back2EmploymentEducationTraining (BEET) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.08%

-2.83%

-14.08%

-14.08%

Aktualna cena Back2EmploymentEducationTraining (BEET) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BEET wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BEET w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BEET zmieniły się o -0.08% w ciągu ostatniej godziny, o -2.83% w ciągu 24 godzin i o -14.08% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Back2EmploymentEducationTraining (BEET)

$ 9.28K
$ 9.28K$ 9.28K

--
----

$ 9.28K
$ 9.28K$ 9.28K

961.90M
961.90M 961.90M

961,898,543.254809
961,898,543.254809 961,898,543.254809

Obecna kapitalizacja rynkowa Back2EmploymentEducationTraining wynosi $ 9.28K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BEET w obiegu wynosi 961.90M, przy całkowitej podaży 961898543.254809. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 9.28K.

Historia ceny Back2EmploymentEducationTraining (BEET) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Back2EmploymentEducationTraining do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Back2EmploymentEducationTraining do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Back2EmploymentEducationTraining do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Back2EmploymentEducationTraining do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0-2.83%
30 Dni$ 0-53.43%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest Back2EmploymentEducationTraining (BEET)

beet > neet

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Back2EmploymentEducationTraining (BEET)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Back2EmploymentEducationTraining (w USD)

Jaka będzie wartość Back2EmploymentEducationTraining (BEET) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Back2EmploymentEducationTraining (BEET) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Back2EmploymentEducationTraining.

Sprawdź teraz prognozę ceny Back2EmploymentEducationTraining!

BEET na lokalne waluty

Tokenomika Back2EmploymentEducationTraining (BEET)

Zrozumienie tokenomiki Back2EmploymentEducationTraining (BEET) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena BEETjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Back2EmploymentEducationTraining (BEET)

Jaka jest dziś wartość Back2EmploymentEducationTraining (BEET)?
Aktualna cena BEET w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena BEET do USD?
Aktualna cena BEET w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Back2EmploymentEducationTraining?
Kapitalizacja rynkowa dla BEET wynosi $ 9.28K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż BEET w obiegu?
W obiegu BEET znajduje się 961.90M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) BEET?
BEET osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla BEET?
BEET zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu BEET?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla BEET wynosi -- USD.
Czy w tym roku BEET pójdzie wyżej?
BEET może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny BEET, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 14:45:13 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Back2EmploymentEducationTraining (BEET)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,350.52
$103,350.52$103,350.52

-0.36%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,392.24
$3,392.24$3,392.24

-0.18%

Logo Solana

Solana

SOL

$159.53
$159.53$159.53

-0.61%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

+0.01%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,478.00
$1,478.00$1,478.00

+0.13%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,350.52
$103,350.52$103,350.52

-0.36%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,392.24
$3,392.24$3,392.24

-0.18%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3245
$2.3245$2.3245

+2.11%

Logo Solana

Solana

SOL

$159.53
$159.53$159.53

-0.61%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0918
$1.0918$1.0918

+0.60%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo Ore

Ore

ORE

$0.0
$0.0$0.0

0.00%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2111
$0.2111$0.2111

+322.20%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000006043
$0.000006043$0.000006043

+220.07%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000290
$0.0000000290$0.0000000290

+92.05%

Logo Sapien

Sapien

SAPIEN

$0.22512
$0.22512$0.22512

+77.58%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.4438
$1.4438$1.4438

+77.98%