Informacje o cenie BabyUnicorn (BABYU) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0$ 0 $ 0 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +0.34% Zmiana ceny (1D) -0.45% Zmiana ceny (7D) +18.98% Zmiana ceny (7D) +18.98%

Aktualna cena BabyUnicorn (BABYU) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BABYU wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BABYU w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BABYU zmieniły się o +0.34% w ciągu ostatniej godziny, o -0.45% w ciągu 24 godzin i o +18.98% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o BabyUnicorn (BABYU)

Kapitalizacja rynkowa $ 153.44K$ 153.44K $ 153.44K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 153.44K$ 153.44K $ 153.44K Podaż w obiegu 999.84M 999.84M 999.84M Całkowita podaż 999,843,407.961417 999,843,407.961417 999,843,407.961417

Obecna kapitalizacja rynkowa BabyUnicorn wynosi $ 153.44K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BABYU w obiegu wynosi 999.84M, przy całkowitej podaży 999843407.961417. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 153.44K.