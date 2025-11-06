GiełdaDEX+
Aktualna cena BabyUnicorn to 0 USD. Śledź aktualizacje cen BABYU do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe BABYU łatwo w MEXC już teraz.

Cena BabyUnicorn (BABYU)

Nienotowany

Aktualna cena 1 BABYU do USD:

$0.00015416
$0.00015416$0.00015416
-0.40%1D
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
BabyUnicorn (BABYU) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 14:45:05 (UTC+8)

Informacje o cenie BabyUnicorn (BABYU) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.34%

-0.45%

+18.98%

+18.98%

Aktualna cena BabyUnicorn (BABYU) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BABYU wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BABYU w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BABYU zmieniły się o +0.34% w ciągu ostatniej godziny, o -0.45% w ciągu 24 godzin i o +18.98% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o BabyUnicorn (BABYU)

$ 153.44K
$ 153.44K$ 153.44K

--
----

$ 153.44K
$ 153.44K$ 153.44K

999.84M
999.84M 999.84M

999,843,407.961417
999,843,407.961417 999,843,407.961417

Obecna kapitalizacja rynkowa BabyUnicorn wynosi $ 153.44K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BABYU w obiegu wynosi 999.84M, przy całkowitej podaży 999843407.961417. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 153.44K.

Historia ceny BabyUnicorn (BABYU) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny BabyUnicorn do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny BabyUnicorn do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny BabyUnicorn do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny BabyUnicorn do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0-0.45%
30 Dni$ 0-31.20%
60 dni$ 0+29.30%
90 dni$ 0--

Co to jest BabyUnicorn (BABYU)

Introducing BabyU the first in the world Unicorn AI TOY– Where AI Meets Playfulness & Learning

Visit: babyu.tech

Hello Crypto & Tech Community,

We’re excited to unveil BabyU (BABYU) — an innovative project blending AI-powered educational toys with cryptocurrency utility, designed to spark creativity, learning, and playful exploration.

What Is BabyU? • BabyU develops intelligent toys and educational tools that use AI to engage children in learning, creativity, and interactive play. • The project envisions a future where smart toys not only entertain, but also teach, adapting to each child’s pace and needs.
• Importantly, BabyU tokens (BABYU) will be integrated as a payment method within the eco-system — meaning you can use BABYU to purchase AI toys and educational products.

Zasoby dla BabyUnicorn (BABYU)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny BabyUnicorn (w USD)

Jaka będzie wartość BabyUnicorn (BABYU) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w BabyUnicorn (BABYU) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla BabyUnicorn.

Sprawdź teraz prognozę ceny BabyUnicorn!

BABYU na lokalne waluty

Tokenomika BabyUnicorn (BABYU)

Zrozumienie tokenomiki BabyUnicorn (BABYU) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena BABYUjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące BabyUnicorn (BABYU)

Jaka jest dziś wartość BabyUnicorn (BABYU)?
Aktualna cena BABYU w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena BABYU do USD?
Aktualna cena BABYU w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa BabyUnicorn?
Kapitalizacja rynkowa dla BABYU wynosi $ 153.44K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż BABYU w obiegu?
W obiegu BABYU znajduje się 999.84M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) BABYU?
BABYU osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla BABYU?
BABYU zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu BABYU?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla BABYU wynosi -- USD.
Czy w tym roku BABYU pójdzie wyżej?
BABYU może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny BABYU, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 14:45:05 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe BabyUnicorn (BABYU)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

