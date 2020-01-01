Tokenomika BabyPOES (BABYPOES)

Odkryj kluczowe informacje o BabyPOES (BABYPOES), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
Informacje o BabyPOES (BABYPOES)

The Story Behind BABYPOES: A Memorable Journey in Crypto Space BABYPOES combines fun with crazy opportunities in the crypto market. Our experienced team is dedicated to building a trustworthy and stable community around our unique meme token.

We prioritize community involvement through regular updates, and transparent communication, ensuring an exciting and fun experience for everyone in the BABYPOES ecosystem.

Oficjalna strona internetowa:
https://babypoes.electraprotocol.com/

Tokenomika i analiza cenowa BabyPOES (BABYPOES)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla BabyPOES (BABYPOES), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 87.70K
Całkowita podaż:
$ 946.70M
Podaż w obiegu:
$ 946.70M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 87.70K
Historyczne maksimum:
$ 0.001183
Historyczne minimum:
$ 0
Aktualna cena:
$ 0
Tokenomika BabyPOES (BABYPOES): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki BabyPOES (BABYPOES) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów BABYPOES, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów BABYPOES.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszBABYPOES tokenomikę, poznaj cenę tokena BABYPOESna żywo!

Prognoza ceny BABYPOES

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BABYPOES? Nasza strona z prognozami cen BABYPOES łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Dlaczego warto wybrać MEXC?

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.