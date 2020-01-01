Poznaj tokenomikę BabyMooDeng (BABYDENG) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BABYDENG, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę BabyMooDeng (BABYDENG) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BABYDENG, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / BabyMooDeng (BABYDENG) / Tokenomika / Tokenomika BabyMooDeng (BABYDENG) Odkryj kluczowe informacje o BabyMooDeng (BABYDENG), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o BabyMooDeng (BABYDENG) BabyDeng is about the adorable little hippo MooDeng . It is about a family friendly animated Moo Deng as a baby that is community driven with 0 tax. It is a token for people to join and feel safe in as there's no major holders distribution is good and is a CTO. It is a meme coin that is intended as the beta play for moodeng, as babydoge was to doge. We want to be a bridge for people looking to get into crypto and for people of all ages to enjoy . BabyDeng is about the adorable little hippo MooDeng . It is about a family friendly animated Moo Deng as a baby that is community driven with 0 tax. It is a token for people to join and feel safe in as there's no major holders distribution is good and is a CTO. It is a meme coin that is intended as the beta play for moodeng, as babydoge was to doge. We want to be a bridge for people looking to get into crypto and for people of all ages to enjoy . Oficjalna strona internetowa: https://babydeng.com Kup BABYDENG teraz! Tokenomika i analiza cenowa BabyMooDeng (BABYDENG) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla BabyMooDeng (BABYDENG), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 30.46K $ 30.46K $ 30.46K Całkowita podaż: $ 999.65M $ 999.65M $ 999.65M Podaż w obiegu: $ 999.65M $ 999.65M $ 999.65M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 30.46K $ 30.46K $ 30.46K Historyczne maksimum: $ 0.00150253 $ 0.00150253 $ 0.00150253 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie BabyMooDeng (BABYDENG) Tokenomika BabyMooDeng (BABYDENG): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki BabyMooDeng (BABYDENG) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BABYDENG, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BABYDENG. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBABYDENG tokenomikę, poznaj cenę tokena BABYDENGna żywo! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.