Aktualna cena BabyManyu to 0 USD. Śledź aktualizacje cen BABYMANYU do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe BABYMANYU łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o BABYMANYU

Informacje o cenie BABYMANYU

Czym jest BABYMANYU

Oficjalna strona internetowa BABYMANYU

Tokenomika BABYMANYU

Prognoza cen BABYMANYU

Logo BabyManyu

Cena BabyManyu (BABYMANYU)

Nienotowany

Aktualna cena 1 BABYMANYU do USD:

--
----
-10.00%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
BabyManyu (BABYMANYU) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:03:13 (UTC+8)

Informacje o cenie BabyManyu (BABYMANYU) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+1.04%

-10.05%

-13.94%

-13.94%

Aktualna cena BabyManyu (BABYMANYU) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BABYMANYU wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BABYMANYU w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BABYMANYU zmieniły się o +1.04% w ciągu ostatniej godziny, o -10.05% w ciągu 24 godzin i o -13.94% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o BabyManyu (BABYMANYU)

$ 51.36K
$ 51.36K$ 51.36K

--
----

$ 51.36K
$ 51.36K$ 51.36K

420.69T
420.69T 420.69T

420,690,000,000,000.0
420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa BabyManyu wynosi $ 51.36K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BABYMANYU w obiegu wynosi 420.69T, przy całkowitej podaży 420690000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 51.36K.

Historia ceny BabyManyu (BABYMANYU) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny BabyManyu do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny BabyManyu do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny BabyManyu do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny BabyManyu do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0-10.05%
30 Dni$ 0-85.44%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest BabyManyu (BABYMANYU)

BabyManyu ($BABYMANYU) is the playful successor to the viral $MANYU on Ethereum, carrying forward the legend of Manyu the Mame Shibe. Just as Doge inspired BabyDoge, BabyManyu emerges as the “baby version” of $MANYU—backed by a passionate community, fresh believers, and meme culture at its core.

With an ambitious roadmap featuring BabyManyu Swap, Launchpad, NFTs, and even bridge integrations, the project blends fun with forward-looking utility. Whether you’re here for memes, community, or opportunity, BabyManyu is more than a token—it’s the next chapter in Ethereum’s dog-coin legacy.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla BabyManyu (BABYMANYU)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny BabyManyu (w USD)

Jaka będzie wartość BabyManyu (BABYMANYU) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w BabyManyu (BABYMANYU) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla BabyManyu.

Sprawdź teraz prognozę ceny BabyManyu!

BABYMANYU na lokalne waluty

Tokenomika BabyManyu (BABYMANYU)

Zrozumienie tokenomiki BabyManyu (BABYMANYU) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena BABYMANYUjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące BabyManyu (BABYMANYU)

Jaka jest dziś wartość BabyManyu (BABYMANYU)?
Aktualna cena BABYMANYU w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena BABYMANYU do USD?
Aktualna cena BABYMANYU w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa BabyManyu?
Kapitalizacja rynkowa dla BABYMANYU wynosi $ 51.36K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż BABYMANYU w obiegu?
W obiegu BABYMANYU znajduje się 420.69T USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) BABYMANYU?
BABYMANYU osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla BABYMANYU?
BABYMANYU zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu BABYMANYU?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla BABYMANYU wynosi -- USD.
Czy w tym roku BABYMANYU pójdzie wyżej?
BABYMANYU może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny BABYMANYU, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:03:13 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe BabyManyu (BABYMANYU)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

