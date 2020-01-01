Poznaj tokenomikę BabyCate (BABYCATE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BABYCATE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę BabyCate (BABYCATE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BABYCATE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / BabyCate (BABYCATE) / Tokenomika / Tokenomika BabyCate (BABYCATE) Odkryj kluczowe informacje o BabyCate (BABYCATE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o BabyCate (BABYCATE) Amidst the gloomy Memecoin scene on Binance Smart Chain, A new phenomenon has risen – BabyCate! Our mission is clear: to revitalise the memecoin scene on BSC and roll out the red carpet for the triumphant return of Changpeng Zhao, the beloved King of Binance. We believe that memecoins can be more than just fleeting trends. They have the power to build communities, spark creativity, and even drive innovation. With BabyCate, we're fostering an environment where fun and potential intertwine. As we eagerly await CZ's return, BabyCate is more than just a token; we're a passionate community, a movement dedicated to showing our unwavering support. Consider us the ultimate welcome-back gift, a testament to the excitement and anticipation surrounding the King's comeback. Oficjalna strona internetowa: https://babycate.org/ Kup BABYCATE teraz! Tokenomika i analiza cenowa BabyCate (BABYCATE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla BabyCate (BABYCATE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 19.33K $ 19.33K $ 19.33K Całkowita podaż: $ 690.00B $ 690.00B $ 690.00B Podaż w obiegu: $ 690.00B $ 690.00B $ 690.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 19.33K $ 19.33K $ 19.33K Historyczne maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie BabyCate (BABYCATE) Tokenomika BabyCate (BABYCATE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki BabyCate (BABYCATE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BABYCATE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BABYCATE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBABYCATE tokenomikę, poznaj cenę tokena BABYCATEna żywo! Prognoza ceny BABYCATE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BABYCATE? Nasza strona z prognozami cen BABYCATE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BABYCATE już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.