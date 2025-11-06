GiełdaDEX+
Aktualna cena Baby World Liberty Financial to 0 USD. Śledź aktualizacje cen BABYWLFI do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe BABYWLFI łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o BABYWLFI

Informacje o cenie BABYWLFI

Czym jest BABYWLFI

Oficjalna strona internetowa BABYWLFI

Tokenomika BABYWLFI

Prognoza cen BABYWLFI

Logo Baby World Liberty Financial

Cena Baby World Liberty Financial (BABYWLFI)

Nienotowany

Aktualna cena 1 BABYWLFI do USD:

--
----
+2.10%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Baby World Liberty Financial (BABYWLFI) Wykres Ceny na Żywo
Informacje o cenie Baby World Liberty Financial (BABYWLFI) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.42%

+2.12%

-9.29%

-9.29%

Aktualna cena Baby World Liberty Financial (BABYWLFI) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BABYWLFI wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BABYWLFI w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BABYWLFI zmieniły się o -0.42% w ciągu ostatniej godziny, o +2.12% w ciągu 24 godzin i o -9.29% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Baby World Liberty Financial (BABYWLFI)

$ 78.74K
$ 78.74K$ 78.74K

--
----

$ 78.74K
$ 78.74K$ 78.74K

90.00B
90.00B 90.00B

90,000,000,000.0
90,000,000,000.0 90,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Baby World Liberty Financial wynosi $ 78.74K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BABYWLFI w obiegu wynosi 90.00B, przy całkowitej podaży 90000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 78.74K.

Historia ceny Baby World Liberty Financial (BABYWLFI) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Baby World Liberty Financial do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Baby World Liberty Financial do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Baby World Liberty Financial do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Baby World Liberty Financial do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+2.12%
30 Dni$ 0-50.17%
60 dni$ 0-62.61%
90 dni$ 0--

Co to jest Baby World Liberty Financial (BABYWLFI)

🌟 From the golden wings of World Liberty Financial, a new legacy takes flight…

🦅 Baby WLFI — born of freedom, shining with the promise of tomorrow.

✨ Forged in gold, soaring with unstoppable energy.

⚡️ 0% Tax. 100% Meme Power. Empowered by the community. Guided by greatness.

👑 The sky is just

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Baby World Liberty Financial (BABYWLFI)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Baby World Liberty Financial (w USD)

Jaka będzie wartość Baby World Liberty Financial (BABYWLFI) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Baby World Liberty Financial (BABYWLFI) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Baby World Liberty Financial.

Sprawdź teraz prognozę ceny Baby World Liberty Financial!

BABYWLFI na lokalne waluty

Tokenomika Baby World Liberty Financial (BABYWLFI)

Zrozumienie tokenomiki Baby World Liberty Financial (BABYWLFI) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena BABYWLFIjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Baby World Liberty Financial (BABYWLFI)

Jaka jest dziś wartość Baby World Liberty Financial (BABYWLFI)?
Aktualna cena BABYWLFI w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena BABYWLFI do USD?
Aktualna cena BABYWLFI w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Baby World Liberty Financial?
Kapitalizacja rynkowa dla BABYWLFI wynosi $ 78.74K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż BABYWLFI w obiegu?
W obiegu BABYWLFI znajduje się 90.00B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) BABYWLFI?
BABYWLFI osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla BABYWLFI?
BABYWLFI zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu BABYWLFI?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla BABYWLFI wynosi -- USD.
Czy w tym roku BABYWLFI pójdzie wyżej?
BABYWLFI może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny BABYWLFI, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe Baby World Liberty Financial (BABYWLFI)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

