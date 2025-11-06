GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena Baby Trash to 0 USD. Śledź aktualizacje cen BTRASH do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe BTRASH łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Baby Trash to 0 USD. Śledź aktualizacje cen BTRASH do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe BTRASH łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o BTRASH

Informacje o cenie BTRASH

Czym jest BTRASH

Oficjalna strona internetowa BTRASH

Tokenomika BTRASH

Prognoza cen BTRASH

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Baby Trash

Cena Baby Trash (BTRASH)

Nienotowany

Aktualna cena 1 BTRASH do USD:

--
----
+1.00%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Baby Trash (BTRASH) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 14:44:48 (UTC+8)

Informacje o cenie Baby Trash (BTRASH) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.06%

+1.01%

-23.43%

-23.43%

Aktualna cena Baby Trash (BTRASH) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BTRASH wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BTRASH w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BTRASH zmieniły się o +0.06% w ciągu ostatniej godziny, o +1.01% w ciągu 24 godzin i o -23.43% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Baby Trash (BTRASH)

$ 5.94K
$ 5.94K$ 5.94K

--
----

$ 5.94K
$ 5.94K$ 5.94K

998.76M
998.76M 998.76M

998,761,850.81844
998,761,850.81844 998,761,850.81844

Obecna kapitalizacja rynkowa Baby Trash wynosi $ 5.94K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BTRASH w obiegu wynosi 998.76M, przy całkowitej podaży 998761850.81844. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 5.94K.

Historia ceny Baby Trash (BTRASH) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Baby Trash do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Baby Trash do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Baby Trash do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Baby Trash do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+1.01%
30 Dni$ 0-47.52%
60 dni$ 0-84.11%
90 dni$ 0--

Co to jest Baby Trash (BTRASH)

Baby Trash is where garbage meets gains! We’re a fun, chaotic crypto community turning tiny messes into big opportunities. From stinky diapers to stacked wallets, our mission is to embrace the chaos, laugh at the madness, and ride the wildest waves of he crypto world together.

Baby Trash, Tiny trash, The messiest way to the moon. We rake the garbage, you rake the gains. You can buy now or cry later like a baby!

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Baby Trash (BTRASH)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Baby Trash (w USD)

Jaka będzie wartość Baby Trash (BTRASH) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Baby Trash (BTRASH) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Baby Trash.

Sprawdź teraz prognozę ceny Baby Trash!

BTRASH na lokalne waluty

Tokenomika Baby Trash (BTRASH)

Zrozumienie tokenomiki Baby Trash (BTRASH) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena BTRASHjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Baby Trash (BTRASH)

Jaka jest dziś wartość Baby Trash (BTRASH)?
Aktualna cena BTRASH w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena BTRASH do USD?
Aktualna cena BTRASH w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Baby Trash?
Kapitalizacja rynkowa dla BTRASH wynosi $ 5.94K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż BTRASH w obiegu?
W obiegu BTRASH znajduje się 998.76M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) BTRASH?
BTRASH osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla BTRASH?
BTRASH zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu BTRASH?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla BTRASH wynosi -- USD.
Czy w tym roku BTRASH pójdzie wyżej?
BTRASH może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny BTRASH, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 14:44:48 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Baby Trash (BTRASH)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,350.51
$103,350.51$103,350.51

-0.36%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,392.24
$3,392.24$3,392.24

-0.18%

Logo Solana

Solana

SOL

$159.51
$159.51$159.51

-0.62%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

+0.01%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,478.00
$1,478.00$1,478.00

+0.13%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,350.51
$103,350.51$103,350.51

-0.36%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,392.24
$3,392.24$3,392.24

-0.18%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3249
$2.3249$2.3249

+2.13%

Logo Solana

Solana

SOL

$159.51
$159.51$159.51

-0.62%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0925
$1.0925$1.0925

+0.67%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo Ore

Ore

ORE

$0.0
$0.0$0.0

0.00%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2102
$0.2102$0.2102

+320.40%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000006043
$0.000006043$0.000006043

+220.07%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000290
$0.0000000290$0.0000000290

+92.05%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.4437
$1.4437$1.4437

+77.97%

Logo Sapien

Sapien

SAPIEN

$0.22841
$0.22841$0.22841

+80.17%