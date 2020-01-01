Poznaj tokenomikę Baby Tiger ($BBT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena $BBT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Baby Tiger ($BBT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena $BBT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Baby Tiger ($BBT) Baby Tiger is the first reflexive meme coin. Built on the Base L2, and with a unique IP and tokenomics (reflexive to the price of Eth), baby tiger is a fun token making its way in the Base ecosystem Reflexive tokenomics: • Presale eth is deposited on compound (lending platform) • When eth price increases, BBT borrows money against treasury Therefore the treasury has no need to sell tokens as it has a continuously growing treasury Baby Tiger is the first reflexive meme coin. Built on the Base L2, and with a unique IP and tokenomics (reflexive to the price of Eth), baby tiger is a fun token making its way in the Base ecosystem Reflexive tokenomics: • Presale eth is deposited on compound (lending platform) • When eth price increases, BBT borrows money against treasury Therefore the treasury has no need to sell tokens as it has a continuously growing treasury Oficjalna strona internetowa: https://babytiger.io/ Biała księga: https://babytiger.io/whitepaper/?i=1 Tokenomika i analiza cenowa Baby Tiger ($BBT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Baby Tiger ($BBT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 33.10K Całkowita podaż: $ 2.00B Podaż w obiegu: $ 2.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 33.10K Historyczne maksimum: $ 0.01729649 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Tokenomika Baby Tiger ($BBT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Baby Tiger ($BBT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów $BBT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów $BBT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.