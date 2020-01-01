Tokenomika Baby Tiger ($BBT)
Informacje o Baby Tiger ($BBT)
Baby Tiger is the first reflexive meme coin.
Built on the Base L2, and with a unique IP and tokenomics (reflexive to the price of Eth), baby tiger is a fun token making its way in the Base ecosystem
Reflexive tokenomics: • Presale eth is deposited on compound (lending platform)
• When eth price increases, BBT borrows money against treasury
Therefore the treasury has no need to sell tokens as it has a continuously growing treasury
Tokenomika i analiza cenowa Baby Tiger ($BBT)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Baby Tiger ($BBT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Tokenomika Baby Tiger ($BBT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki Baby Tiger ($BBT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów $BBT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów $BBT.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumiesz$BBT tokenomikę, poznaj cenę tokena $BBTna żywo!
Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.