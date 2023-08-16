Poznaj tokenomikę Baby Shiba Inu (BABYSHIB) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BABYSHIB, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Baby Shiba Inu (BABYSHIB) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BABYSHIB, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Baby Shiba Inu (BABYSHIB) / Tokenomika / Tokenomika Baby Shiba Inu (BABYSHIB) Odkryj kluczowe informacje o Baby Shiba Inu (BABYSHIB), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Baby Shiba Inu (BABYSHIB) Launched on August 16, 2023, Baby Shiba Inu ($BABYSHIB) is a decentralized memecoin honoring the iconic Shiba Inu. $BABYSHIB was born following the recent rumors of the imminent mainnet launch of Shiba Inu's long-anticipated blockchain, Shibarium. A maximum supply of 420 million (420,000,000) $BABYSHIB tokens is available. $BABYSHIB is fully decentralized: it has 1% tax on both buy and sell transactions; this tax funds marketing operations, and the development of the Baby Shiba Inu project. The liquidity of $BABYSHIB is burnt forever, and the contract is renounced, ensuring maximum security for investors' funds. As a decentralized and community-driven memecoin, Baby Shiba Inu aims to use memes as a tool for change in the crypto world, with the goal of taking cryptocurrency back to its essence; decentralization. Launched on August 16, 2023, Baby Shiba Inu ($BABYSHIB) is a decentralized memecoin honoring the iconic Shiba Inu. $BABYSHIB was born following the recent rumors of the imminent mainnet launch of Shiba Inu's long-anticipated blockchain, Shibarium. A maximum supply of 420 million (420,000,000) $BABYSHIB tokens is available. $BABYSHIB is fully decentralized: it has 1% tax on both buy and sell transactions; this tax funds marketing operations, and the development of the Baby Shiba Inu project. The liquidity of $BABYSHIB is burnt forever, and the contract is renounced, ensuring maximum security for investors' funds. As a decentralized and community-driven memecoin, Baby Shiba Inu aims to use memes as a tool for change in the crypto world, with the goal of taking cryptocurrency back to its essence; decentralization. Oficjalna strona internetowa: https://babyshib.vip Biała księga: https://babyshiba-1.gitbook.io/babyshiba-shibpaper/ Kup BABYSHIB teraz! Tokenomika i analiza cenowa Baby Shiba Inu (BABYSHIB) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Baby Shiba Inu (BABYSHIB), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 398.67K $ 398.67K $ 398.67K Całkowita podaż: $ 420.00M $ 420.00M $ 420.00M Podaż w obiegu: $ 394.94M $ 394.94M $ 394.94M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 423.96K $ 423.96K $ 423.96K Historyczne maksimum: $ 0.03275629 $ 0.03275629 $ 0.03275629 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00101263 $ 0.00101263 $ 0.00101263 Dowiedz się więcej o cenie Baby Shiba Inu (BABYSHIB) Tokenomika Baby Shiba Inu (BABYSHIB): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Baby Shiba Inu (BABYSHIB) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BABYSHIB, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BABYSHIB. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBABYSHIB tokenomikę, poznaj cenę tokena BABYSHIBna żywo! Prognoza ceny BABYSHIB Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BABYSHIB? Nasza strona z prognozami cen BABYSHIB łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BABYSHIB już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.