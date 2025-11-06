Informacje o cenie Baby Rudi (BABYRUDI) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 Minimum 24h $ 0 Maksimum 24h Historyczne maksimum $ 0 Najniższa cena $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.04% Zmiana ceny (1D) +1.12% Zmiana ceny (7D) -15.87%

Aktualna cena Baby Rudi (BABYRUDI) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BABYRUDI wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BABYRUDI w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BABYRUDI zmieniły się o -0.04% w ciągu ostatniej godziny, o +1.12% w ciągu 24 godzin i o -15.87% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Baby Rudi (BABYRUDI)

Kapitalizacja rynkowa $ 20.86K Wolumen (24H) -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 20.86K Podaż w obiegu 378,567.71T Całkowita podaż 3.7856771398903155e+17

Obecna kapitalizacja rynkowa Baby Rudi wynosi $ 20.86K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BABYRUDI w obiegu wynosi 378,567.71T, przy całkowitej podaży 3.7856771398903155e+17. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 20.86K.