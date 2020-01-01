Poznaj tokenomikę Baby Purple Pepe (BABYPURPE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BABYPURPE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Baby Purple Pepe (BABYPURPE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BABYPURPE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Baby Purple Pepe (BABYPURPE) Baby Purpe is a Solana-based meme token inspired by a quirky, purple version of the internet's beloved Pepe character. Designed to add a splash of fun to the crypto world, Baby Purpe aims to "make Solana great again" by creating a unique blend of viral entertainment and community-driven investment. Created by the community for the community, Baby Purpe isn't just a token—it's a social movement, a lighthearted way for fans of both Solana and internet culture to engage, connect, and potentially grow their investment. Oficjalna strona internetowa: https://babypurpe.xyz/ Tokenomika i analiza cenowa Baby Purple Pepe (BABYPURPE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Baby Purple Pepe (BABYPURPE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 34.80K Całkowita podaż: $ 991.64M Podaż w obiegu: $ 991.64M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 34.80K Historyczne maksimum: $ 0.00151285 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Baby Purple Pepe (BABYPURPE) Tokenomika Baby Purple Pepe (BABYPURPE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Baby Purple Pepe (BABYPURPE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BABYPURPE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BABYPURPE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBABYPURPE tokenomikę, poznaj cenę tokena BABYPURPEna żywo! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.