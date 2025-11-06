Informacje o cenie Baby Poo (BABYPOO) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0$ 0 $ 0 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -1.11% Zmiana ceny (1D) +4.57% Zmiana ceny (7D) -25.55% Zmiana ceny (7D) -25.55%

Aktualna cena Baby Poo (BABYPOO) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BABYPOO wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BABYPOO w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BABYPOO zmieniły się o -1.11% w ciągu ostatniej godziny, o +4.57% w ciągu 24 godzin i o -25.55% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Baby Poo (BABYPOO)

Kapitalizacja rynkowa $ 22.93K$ 22.93K $ 22.93K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 22.93K$ 22.93K $ 22.93K Podaż w obiegu 888.89B 888.89B 888.89B Całkowita podaż 888,888,888,888.0 888,888,888,888.0 888,888,888,888.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Baby Poo wynosi $ 22.93K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BABYPOO w obiegu wynosi 888.89B, przy całkowitej podaży 888888888888.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 22.93K.