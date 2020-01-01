Poznaj tokenomikę Baby Neiro (BABYNEIRO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BABYNEIRO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Baby Neiro (BABYNEIRO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BABYNEIRO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika Baby Neiro (BABYNEIRO) Odkryj kluczowe informacje o Baby Neiro (BABYNEIRO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.

Informacje o Baby Neiro (BABYNEIRO)

In the vast, ever-changing kingdom of memes, one legend must pass to make way for another. After the passing of Doge, the most beloved meme in internet history, a new king was destined to rise. Baby Neiro, adopted by Atsuko Sato, carries the spirit of Doge within him and is poised to dominate the meme chain, bringing together old and new memes in unity.

The Rivals and Allies

The meme world is full of contenders, each with their own following and story. SHIB, Pepe the Frog, Brett, Baby Doge, and many others stand as rivals and allies, each representing a chapter of meme history. But now, they gather for a new purpose — to witness the rise of the next king.

Oficjalna strona internetowa: https://baby-neiro.io/

Tokenomika i analiza cenowa Baby Neiro (BABYNEIRO)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Baby Neiro (BABYNEIRO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa: $ 808.20K
Całkowita podaż: $ 420,000.00T
Podaż w obiegu: $ 420,000.00T
FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 808.20K
Historyczne maksimum: $ 0
Historyczne minimum: $ 0
Aktualna cena: $ 0

Tokenomika Baby Neiro (BABYNEIRO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Baby Neiro (BABYNEIRO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BABYNEIRO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BABYNEIRO.
FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszBABYNEIRO tokenomikę, poznaj cenę tokena BABYNEIROna żywo!

Prognoza ceny BABYNEIRO

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BABYNEIRO? Nasza strona z prognozami cen BABYNEIRO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.