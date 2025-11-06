Informacje o cenie Baby Neiro Token (BABYNEIRO) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00001076$ 0.00001076 $ 0.00001076 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -- Zmiana ceny (7D) -23.75% Zmiana ceny (7D) -23.75%

Aktualna cena Baby Neiro Token (BABYNEIRO) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BABYNEIRO wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BABYNEIRO w historii to $ 0.00001076, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BABYNEIRO zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o -23.75% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Baby Neiro Token (BABYNEIRO)

Kapitalizacja rynkowa $ 39.77K$ 39.77K $ 39.77K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 39.77K$ 39.77K $ 39.77K Podaż w obiegu 420.69B 420.69B 420.69B Całkowita podaż 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Baby Neiro Token wynosi $ 39.77K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BABYNEIRO w obiegu wynosi 420.69B, przy całkowitej podaży 420690000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 39.77K.