GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena Baby Neiro Token to 0 USD. Śledź aktualizacje cen BABYNEIRO do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe BABYNEIRO łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Baby Neiro Token to 0 USD. Śledź aktualizacje cen BABYNEIRO do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe BABYNEIRO łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o BABYNEIRO

Informacje o cenie BABYNEIRO

Czym jest BABYNEIRO

Oficjalna strona internetowa BABYNEIRO

Tokenomika BABYNEIRO

Prognoza cen BABYNEIRO

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Baby Neiro Token

Cena Baby Neiro Token (BABYNEIRO)

Nienotowany

Aktualna cena 1 BABYNEIRO do USD:

--
----
0.00%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Baby Neiro Token (BABYNEIRO) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 14:44:26 (UTC+8)

Informacje o cenie Baby Neiro Token (BABYNEIRO) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00001076
$ 0.00001076$ 0.00001076

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-23.75%

-23.75%

Aktualna cena Baby Neiro Token (BABYNEIRO) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BABYNEIRO wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BABYNEIRO w historii to $ 0.00001076, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BABYNEIRO zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o -23.75% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Baby Neiro Token (BABYNEIRO)

$ 39.77K
$ 39.77K$ 39.77K

--
----

$ 39.77K
$ 39.77K$ 39.77K

420.69B
420.69B 420.69B

420,690,000,000.0
420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Baby Neiro Token wynosi $ 39.77K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BABYNEIRO w obiegu wynosi 420.69B, przy całkowitej podaży 420690000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 39.77K.

Historia ceny Baby Neiro Token (BABYNEIRO) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Baby Neiro Token do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Baby Neiro Token do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Baby Neiro Token do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Baby Neiro Token do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0--
30 Dni$ 0-35.67%
60 dni$ 0-36.17%
90 dni$ 0--

Co to jest Baby Neiro Token (BABYNEIRO)

BabyNeiro follows in the footsteps of $Neiro, aiming to make a big impact in the crypto space. Supported by a strong community and led by an experienced CTO with a history of managing multi-million dollar projects, BabyNeiro is all about using community backing and leadership expertise to tackle the challenges of the crypto market. With its sights set on the next bull cycle, the project is focused on achieving substantial growth.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Baby Neiro Token (BABYNEIRO)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Baby Neiro Token (w USD)

Jaka będzie wartość Baby Neiro Token (BABYNEIRO) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Baby Neiro Token (BABYNEIRO) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Baby Neiro Token.

Sprawdź teraz prognozę ceny Baby Neiro Token!

BABYNEIRO na lokalne waluty

Tokenomika Baby Neiro Token (BABYNEIRO)

Zrozumienie tokenomiki Baby Neiro Token (BABYNEIRO) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena BABYNEIROjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Baby Neiro Token (BABYNEIRO)

Jaka jest dziś wartość Baby Neiro Token (BABYNEIRO)?
Aktualna cena BABYNEIRO w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena BABYNEIRO do USD?
Aktualna cena BABYNEIRO w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Baby Neiro Token?
Kapitalizacja rynkowa dla BABYNEIRO wynosi $ 39.77K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż BABYNEIRO w obiegu?
W obiegu BABYNEIRO znajduje się 420.69B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) BABYNEIRO?
BABYNEIRO osiąga ATH w wysokości 0.00001076 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla BABYNEIRO?
BABYNEIRO zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu BABYNEIRO?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla BABYNEIRO wynosi -- USD.
Czy w tym roku BABYNEIRO pójdzie wyżej?
BABYNEIRO może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny BABYNEIRO, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 14:44:26 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Baby Neiro Token (BABYNEIRO)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,351.07
$103,351.07$103,351.07

-0.36%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,392.34
$3,392.34$3,392.34

-0.18%

Logo Solana

Solana

SOL

$159.51
$159.51$159.51

-0.62%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

+0.01%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.99
$1,477.99$1,477.99

+0.13%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,351.07
$103,351.07$103,351.07

-0.36%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,392.34
$3,392.34$3,392.34

-0.18%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3248
$2.3248$2.3248

+2.12%

Logo Solana

Solana

SOL

$159.51
$159.51$159.51

-0.62%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0910
$1.0910$1.0910

+0.53%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo Ore

Ore

ORE

$0.0
$0.0$0.0

0.00%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2101
$0.2101$0.2101

+320.20%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000006179
$0.000006179$0.000006179

+227.27%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000282
$0.0000000282$0.0000000282

+86.75%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.4451
$1.4451$1.4451

+78.14%

Logo Sapien

Sapien

SAPIEN

$0.22680
$0.22680$0.22680

+78.90%