Giełda MEXC / Cena krypto / BABY HIPPO (BABYHIPPO) / Tokenomika / Tokenomika BABY HIPPO (BABYHIPPO) Odkryj kluczowe informacje o BABY HIPPO (BABYHIPPO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o BABY HIPPO (BABYHIPPO) Introducing Baby Hippo BabyHippo is a Meme project supported and loved by the community. Baby Hippo has arrived to represent the hippopotamus in the memecoin movement on BSC. No Cats, No Dogs, Only Baby Hippo! The market is saturated with Cats and Dogs; it's time for Hippo to take the stage. Baby Hippo is poised to lead a powerful wave on the Binance Smart Chain. Baby Hippo's Journey on Binance Smart Chain. Oficjalna strona internetowa: https://bhippo.com/ Biała księga: https://babyhippo.gitbook.io/whitepaper/whitepape Kup BABYHIPPO teraz! Tokenomika i analiza cenowa BABY HIPPO (BABYHIPPO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla BABY HIPPO (BABYHIPPO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 59.22K Całkowita podaż: $ 420,000.00T Podaż w obiegu: $ 420,000.00T FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 59.22K Historyczne maksimum: $ 0 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Dowiedz się więcej o cenie BABY HIPPO (BABYHIPPO) Tokenomika BABY HIPPO (BABYHIPPO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki BABY HIPPO (BABYHIPPO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BABYHIPPO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BABYHIPPO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBABYHIPPO tokenomikę, poznaj cenę tokena BABYHIPPOna żywo! Prognoza ceny BABYHIPPO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BABYHIPPO? Nasza strona z prognozami cen BABYHIPPO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BABYHIPPO już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.