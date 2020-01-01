Poznaj tokenomikę Baby Goatseus Maximus (BABYGOAT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BABYGOAT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Baby Goatseus Maximus (BABYGOAT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BABYGOAT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Baby Goatseus Maximus (BABYGOAT) / Tokenomika / Tokenomika Baby Goatseus Maximus (BABYGOAT) Odkryj kluczowe informacje o Baby Goatseus Maximus (BABYGOAT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Baby Goatseus Maximus (BABYGOAT) BabyGoatchan - The Rise of the $GOAT Born from the chaotic and unpredictable depths of AI-driven innovation, BabyGoat ($GOAT) is not just another memecoin—it's a movement. Emerging from the Truth Terminal, an autonomous AI entity that blends humor, disruption, and innovation, $GOAT carries a legacy that transcends traditional boundaries of finance and technology. Inspired by the viral internet meme Goatseus, the $GOAT token represents the AI's capacity for randomness, irreverence, and disruption. In just a few days, $GOAT captured the imagination of meme lovers and crypto enthusiasts alike, generating over $200 million in trading volume. Oficjalna strona internetowa: https://www.babygoatseus.com/ Tokenomika i analiza cenowa Baby Goatseus Maximus (BABYGOAT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Baby Goatseus Maximus (BABYGOAT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 31.70K $ 31.70K $ 31.70K Całkowita podaż: $ 999.39M $ 999.39M $ 999.39M Podaż w obiegu: $ 999.39M $ 999.39M $ 999.39M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 31.70K $ 31.70K $ 31.70K Historyczne maksimum: $ 0.0049262 $ 0.0049262 $ 0.0049262 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Baby Goatseus Maximus (BABYGOAT) Tokenomika Baby Goatseus Maximus (BABYGOAT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Baby Goatseus Maximus (BABYGOAT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BABYGOAT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BABYGOAT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.