Informacje o cenie Baby Ethereum (BABYETH) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00133475$ 0.00133475 $ 0.00133475 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.12% Zmiana ceny (1D) +3.33% Zmiana ceny (7D) +0.30% Zmiana ceny (7D) +0.30%

Aktualna cena Baby Ethereum (BABYETH) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BABYETH wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BABYETH w historii to $ 0.00133475, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BABYETH zmieniły się o -0.12% w ciągu ostatniej godziny, o +3.33% w ciągu 24 godzin i o +0.30% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Baby Ethereum (BABYETH)

Kapitalizacja rynkowa $ 44.83K$ 44.83K $ 44.83K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 44.83K$ 44.83K $ 44.83K Podaż w obiegu 500.00M 500.00M 500.00M Całkowita podaż 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Baby Ethereum wynosi $ 44.83K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BABYETH w obiegu wynosi 500.00M, przy całkowitej podaży 500000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 44.83K.