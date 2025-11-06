GiełdaDEX+
Aktualna cena Baby Dust to 0 USD. Śledź aktualizacje cen BABYDUST do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe BABYDUST łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o BABYDUST

Informacje o cenie BABYDUST

Czym jest BABYDUST

Oficjalna strona internetowa BABYDUST

Tokenomika BABYDUST

Prognoza cen BABYDUST

Cena Baby Dust (BABYDUST)

Aktualna cena 1 BABYDUST do USD:

Dane tokenów pochodzą od stron trzecich.
Baby Dust (BABYDUST) Wykres Ceny na Żywo
Informacje o cenie Baby Dust (BABYDUST) (USD)

Aktualna cena Baby Dust (BABYDUST) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BABYDUST wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BABYDUST w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BABYDUST zmieniły się o +0.11% w ciągu ostatniej godziny, o +0.85% w ciągu 24 godzin i o -20.50% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Baby Dust (BABYDUST)

Obecna kapitalizacja rynkowa Baby Dust wynosi $ 23.34K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BABYDUST w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 23.34K.

Historia ceny Baby Dust (BABYDUST) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Baby Dust do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Baby Dust do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Baby Dust do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Baby Dust do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+0.85%
30 Dni$ 0-22.59%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest Baby Dust (BABYDUST)

On the BNB network, baby projects have always been more than just tokens – they are the heart of the ecosystem, shaping community culture and driving innovation. They represent the spark that brings people together, reminding everyone that even the smallest ideas can grow into something truly impactful. #BabyDust was born from this powerful legacy, carrying forward the spirit of fun, accessibility, and collective growth that baby projects represent. 🚀✨ With #BabyDust, we aim to celebrate the origins of the baby meta while also pushing it into the future. Our vision is to combine nostalgia with innovation, creating a project that feels familiar to long-time BNB supporters but exciting and fresh for newcomers. It’s more than just a token launch – it’s a movement that embraces community power, rewards early believers, and keeps the playful energy of baby projects alive. By building on the foundation of what made the BNB network so vibrant, #BabyDust seeks to inspire, unite, and lead the next wave of growth across the space. 🌟

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny Baby Dust (w USD)

Jaka będzie wartość Baby Dust (BABYDUST) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Baby Dust (BABYDUST) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Baby Dust.

Sprawdź teraz prognozę ceny Baby Dust!

Tokenomika Baby Dust (BABYDUST)

Zrozumienie tokenomiki Baby Dust (BABYDUST) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena BABYDUSTjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Baby Dust (BABYDUST)

Jaka jest dziś wartość Baby Dust (BABYDUST)?
Aktualna cena BABYDUST w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena BABYDUST do USD?
Aktualna cena BABYDUST w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Baby Dust?
Kapitalizacja rynkowa dla BABYDUST wynosi $ 23.34K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż BABYDUST w obiegu?
W obiegu BABYDUST znajduje się 1.00B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) BABYDUST?
BABYDUST osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla BABYDUST?
BABYDUST zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu BABYDUST?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla BABYDUST wynosi -- USD.
Czy w tym roku BABYDUST pójdzie wyżej?
BABYDUST może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny BABYDUST, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

