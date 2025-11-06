GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena Baby DOWGE to 0 USD. Śledź aktualizacje cen BABY DOWGE do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe BABY DOWGE łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Baby DOWGE to 0 USD. Śledź aktualizacje cen BABY DOWGE do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe BABY DOWGE łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o BABY DOWGE

Informacje o cenie BABY DOWGE

Czym jest BABY DOWGE

Oficjalna strona internetowa BABY DOWGE

Tokenomika BABY DOWGE

Prognoza cen BABY DOWGE

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Baby DOWGE

Cena Baby DOWGE (BABY DOWGE)

Nienotowany

Aktualna cena 1 BABY DOWGE do USD:

$0.00024529
$0.00024529$0.00024529
+2.90%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Baby DOWGE (BABY DOWGE) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:03:07 (UTC+8)

Informacje o cenie Baby DOWGE (BABY DOWGE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00323566
$ 0.00323566$ 0.00323566

$ 0
$ 0$ 0

-0.16%

+2.97%

-14.17%

-14.17%

Aktualna cena Baby DOWGE (BABY DOWGE) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BABY DOWGE wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BABY DOWGE w historii to $ 0.00323566, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BABY DOWGE zmieniły się o -0.16% w ciągu ostatniej godziny, o +2.97% w ciągu 24 godzin i o -14.17% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Baby DOWGE (BABY DOWGE)

$ 245.28K
$ 245.28K$ 245.28K

--
----

$ 245.28K
$ 245.28K$ 245.28K

999.97M
999.97M 999.97M

999,971,668.125516
999,971,668.125516 999,971,668.125516

Obecna kapitalizacja rynkowa Baby DOWGE wynosi $ 245.28K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BABY DOWGE w obiegu wynosi 999.97M, przy całkowitej podaży 999971668.125516. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 245.28K.

Historia ceny Baby DOWGE (BABY DOWGE) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Baby DOWGE do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Baby DOWGE do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Baby DOWGE do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Baby DOWGE do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+2.97%
30 Dni$ 0-59.63%
60 dni$ 0-11.79%
90 dni$ 0--

Co to jest Baby DOWGE (BABY DOWGE)

Daddy DOWGE had an affair with Rottweiler before taking down Dow Jones! His mission is to take the whole WALL STREET down when he grows up!

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Baby DOWGE (BABY DOWGE)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Baby DOWGE (w USD)

Jaka będzie wartość Baby DOWGE (BABY DOWGE) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Baby DOWGE (BABY DOWGE) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Baby DOWGE.

Sprawdź teraz prognozę ceny Baby DOWGE!

BABY DOWGE na lokalne waluty

Tokenomika Baby DOWGE (BABY DOWGE)

Zrozumienie tokenomiki Baby DOWGE (BABY DOWGE) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena BABY DOWGEjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Baby DOWGE (BABY DOWGE)

Jaka jest dziś wartość Baby DOWGE (BABY DOWGE)?
Aktualna cena BABY DOWGE w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena BABY DOWGE do USD?
Aktualna cena BABY DOWGE w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Baby DOWGE?
Kapitalizacja rynkowa dla BABY DOWGE wynosi $ 245.28K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż BABY DOWGE w obiegu?
W obiegu BABY DOWGE znajduje się 999.97M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) BABY DOWGE?
BABY DOWGE osiąga ATH w wysokości 0.00323566 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla BABY DOWGE?
BABY DOWGE zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu BABY DOWGE?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla BABY DOWGE wynosi -- USD.
Czy w tym roku BABY DOWGE pójdzie wyżej?
BABY DOWGE może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny BABY DOWGE, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:03:07 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Baby DOWGE (BABY DOWGE)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,474.96
$103,474.96$103,474.96

-0.24%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,429.13
$3,429.13$3,429.13

+0.90%

Logo Solana

Solana

SOL

$162.15
$162.15$162.15

+1.01%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.01%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.92
$1,477.92$1,477.92

+0.13%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,474.96
$103,474.96$103,474.96

-0.24%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,429.13
$3,429.13$3,429.13

+0.90%

Logo Solana

Solana

SOL

$162.15
$162.15$162.15

+1.01%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3858
$2.3858$2.3858

+4.80%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.1276
$1.1276$1.1276

+3.90%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Sentism

Sentism

SENTIS

$0.03610
$0.03610$0.03610

+44.40%

Logo MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00434
$0.00434$0.00434

-42.13%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000011552
$0.000011552$0.000011552

+511.86%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000653
$0.0000000653$0.0000000653

+332.45%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2027
$0.2027$0.2027

+305.40%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.4322
$1.4322$1.4322

+76.55%

Logo PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.01824
$0.01824$0.01824

+45.92%