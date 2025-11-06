Informacje o cenie Baby DOWGE (BABY DOWGE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00323566$ 0.00323566 $ 0.00323566 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.16% Zmiana ceny (1D) +2.97% Zmiana ceny (7D) -14.17% Zmiana ceny (7D) -14.17%

Aktualna cena Baby DOWGE (BABY DOWGE) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BABY DOWGE wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BABY DOWGE w historii to $ 0.00323566, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BABY DOWGE zmieniły się o -0.16% w ciągu ostatniej godziny, o +2.97% w ciągu 24 godzin i o -14.17% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Baby DOWGE (BABY DOWGE)

Kapitalizacja rynkowa $ 245.28K$ 245.28K $ 245.28K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 245.28K$ 245.28K $ 245.28K Podaż w obiegu 999.97M 999.97M 999.97M Całkowita podaż 999,971,668.125516 999,971,668.125516 999,971,668.125516

Obecna kapitalizacja rynkowa Baby DOWGE wynosi $ 245.28K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BABY DOWGE w obiegu wynosi 999.97M, przy całkowitej podaży 999971668.125516. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 245.28K.