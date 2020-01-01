Poznaj tokenomikę BABY DEGEN (BABYDEGEN) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BABYDEGEN, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę BABY DEGEN (BABYDEGEN) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BABYDEGEN, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o BABY DEGEN (BABYDEGEN) BABYDEGEN is here and he's the youngest degen in town. Start em young, thats what they say. BABYDEGEN is the newest member of the degen family, and he gives you rewards on the base blockchain. When you buy BABYDEGEN, there is a tax which is used to buy and distribute degen rewards through a reflection token. The DEGEN community has been waiting for BABYDEGEN to come to base, and he's finally here. So grab your bozo friends, and join the other degens with the new BABYDEGEN token. Oficjalna strona internetowa: https://babydegen.tips/ Tokenomika i analiza cenowa BABY DEGEN (BABYDEGEN) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla BABY DEGEN (BABYDEGEN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 23.03K Całkowita podaż: $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 1.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 23.03K Historyczne maksimum: $ 0.00068888 Historyczne minimum: $ 0.00001052 Aktualna cena: $ 0 Tokenomika BABY DEGEN (BABYDEGEN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki BABY DEGEN (BABYDEGEN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BABYDEGEN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BABYDEGEN. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBABYDEGEN tokenomikę, poznaj cenę tokena BABYDEGENna żywo! Prognoza ceny BABYDEGEN Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BABYDEGEN? Nasza strona z prognozami cen BABYDEGEN łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BABYDEGEN już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.