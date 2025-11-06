Informacje o cenie Baby Boss (BABYBOSS) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0$ 0 $ 0 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +0.06% Zmiana ceny (1D) +0.72% Zmiana ceny (7D) -11.69% Zmiana ceny (7D) -11.69%

Aktualna cena Baby Boss (BABYBOSS) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BABYBOSS wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BABYBOSS w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BABYBOSS zmieniły się o +0.06% w ciągu ostatniej godziny, o +0.72% w ciągu 24 godzin i o -11.69% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Baby Boss (BABYBOSS)

Kapitalizacja rynkowa $ 17.41K$ 17.41K $ 17.41K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 17.41K$ 17.41K $ 17.41K Podaż w obiegu 420,000.00T 420,000.00T 420,000.00T Całkowita podaż 4.2e+17 4.2e+17 4.2e+17

Obecna kapitalizacja rynkowa Baby Boss wynosi $ 17.41K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BABYBOSS w obiegu wynosi 420,000.00T, przy całkowitej podaży 4.2e+17. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 17.41K.