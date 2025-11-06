Informacje o cenie Baby BFT (BBFT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0.00100085 $ 0.00100085 $ 0.00100085 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0.00100085$ 0.00100085 $ 0.00100085 Historyczne maksimum $ 0.00794105$ 0.00794105 $ 0.00794105 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +1.30% Zmiana ceny (1D) +31.80% Zmiana ceny (7D) -15.27% Zmiana ceny (7D) -15.27%

Aktualna cena Baby BFT (BBFT) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BBFT wahał się między $ 0 a $ 0.00100085, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BBFT w historii to $ 0.00794105, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BBFT zmieniły się o +1.30% w ciągu ostatniej godziny, o +31.80% w ciągu 24 godzin i o -15.27% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Baby BFT (BBFT)

Kapitalizacja rynkowa $ 3.91M$ 3.91M $ 3.91M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 9.77M$ 9.77M $ 9.77M Podaż w obiegu 4.00B 4.00B 4.00B Całkowita podaż 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Baby BFT wynosi $ 3.91M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BBFT w obiegu wynosi 4.00B, przy całkowitej podaży 10000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 9.77M.