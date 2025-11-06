GiełdaDEX+
Aktualna cena Baby BFT to 0 USD. Śledź aktualizacje cen BBFT do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe BBFT łatwo w MEXC już teraz.

Logo Baby BFT

Cena Baby BFT (BBFT)

Nienotowany

Aktualna cena 1 BBFT do USD:

$0.00097569
$0.00097569$0.00097569
+31.10%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Baby BFT (BBFT) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:02:54 (UTC+8)

Informacje o cenie Baby BFT (BBFT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0.00100085
$ 0.00100085$ 0.00100085
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00100085
$ 0.00100085$ 0.00100085

$ 0.00794105
$ 0.00794105$ 0.00794105

$ 0
$ 0$ 0

+1.30%

+31.80%

-15.27%

-15.27%

Aktualna cena Baby BFT (BBFT) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BBFT wahał się między $ 0 a $ 0.00100085, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BBFT w historii to $ 0.00794105, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BBFT zmieniły się o +1.30% w ciągu ostatniej godziny, o +31.80% w ciągu 24 godzin i o -15.27% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Baby BFT (BBFT)

$ 3.91M
$ 3.91M$ 3.91M

--
----

$ 9.77M
$ 9.77M$ 9.77M

4.00B
4.00B 4.00B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Baby BFT wynosi $ 3.91M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BBFT w obiegu wynosi 4.00B, przy całkowitej podaży 10000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 9.77M.

Historia ceny Baby BFT (BBFT) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Baby BFT do USD wyniosła $ +0.00023663.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Baby BFT do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Baby BFT do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Baby BFT do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.00023663+31.80%
30 Dni$ 0-84.10%
60 dni$ 0-62.24%
90 dni$ 0--

Co to jest Baby BFT (BBFT)

Baby BFT is a revolutionary cryptocurrency project that combines artificial intelligence with blockchain technology to create immersive gaming experiences, generative NFT tools, and social media interactions in the metaverse.

Our ecosystem rewards users for participation, creativity, and engagement through play-to-earn mechanics, staking rewards, and AI-driven social features. Join the next wave of play-to-earn, NFTs, and AI-driven interactions powered by Baby BFT cryptocurrency

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny Baby BFT (w USD)

Jaka będzie wartość Baby BFT (BBFT) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Baby BFT (BBFT) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Baby BFT.

Sprawdź teraz prognozę ceny Baby BFT!

BBFT na lokalne waluty

Tokenomika Baby BFT (BBFT)

Zrozumienie tokenomiki Baby BFT (BBFT) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena BBFTjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Baby BFT (BBFT)

Jaka jest dziś wartość Baby BFT (BBFT)?
Aktualna cena BBFT w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena BBFT do USD?
Aktualna cena BBFT w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Baby BFT?
Kapitalizacja rynkowa dla BBFT wynosi $ 3.91M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż BBFT w obiegu?
W obiegu BBFT znajduje się 4.00B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) BBFT?
BBFT osiąga ATH w wysokości 0.00794105 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla BBFT?
BBFT zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu BBFT?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla BBFT wynosi -- USD.
Czy w tym roku BBFT pójdzie wyżej?
BBFT może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny BBFT, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

