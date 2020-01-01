Poznaj tokenomikę Baby Axol (BBAXOL) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BBAXOL, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Baby Axol (BBAXOL) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BBAXOL, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Baby Axol (BBAXOL) Baby Axol is a meme coin on Sui chain, built on trust, transparency, and determination. Baby Axol is the baby version of the token Axol on Sui that is already listed with CG. We are working with some on the Axol team as well. Baby Axol will have a gaming ecosystem and NFTS as well. We have a lot of future plans for Baby Axol. Baby Axol, the adorable successor to the Axol meme token on the Sui blockchain, unites crypto enthusiasts with its play-to-earn games, vibrant NFTs, and inclusive ethos. More than a spin-off, it's a bold step forward, proving great things come in small packages. Oficjalna strona internetowa: https://babyaxol.xyz/ Tokenomika i analiza cenowa Baby Axol (BBAXOL) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Baby Axol (BBAXOL), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 6.43K Całkowita podaż: $ 10.00B Podaż w obiegu: $ 10.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 6.43K Historyczne maksimum: $ 0 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Tokenomika Baby Axol (BBAXOL): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Baby Axol (BBAXOL) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BBAXOL, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BBAXOL. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.