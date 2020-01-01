Poznaj tokenomikę Baby Aura (BABYAURA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BABYAURA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Baby Aura (BABYAURA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BABYAURA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Baby Aura (BABYAURA) / Tokenomika / Tokenomika Baby Aura (BABYAURA) Odkryj kluczowe informacje o Baby Aura (BABYAURA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Baby Aura (BABYAURA) Baby Aura isn't loud. It doesn't rush. It just exists—glowing, peaceful, and strangely powerful. From the moment it appeared, things felt different. Calmer. Softer. A little more magical. Oficjalna strona internetowa: https://babyaura.xyz/ Kup BABYAURA teraz! Tokenomika i analiza cenowa Baby Aura (BABYAURA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Baby Aura (BABYAURA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 7.20K Całkowita podaż: $ 998.57M Podaż w obiegu: $ 998.57M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 7.20K Historyczne maksimum: $ 0 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Baby Aura (BABYAURA) Tokenomika Baby Aura (BABYAURA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Baby Aura (BABYAURA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BABYAURA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BABYAURA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBABYAURA tokenomikę, poznaj cenę tokena BABYAURAna żywo! Prognoza ceny BABYAURA Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BABYAURA? Nasza strona z prognozami cen BABYAURA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BABYAURA już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.