GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena B33 to 0 USD. Śledź aktualizacje cen B33 do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe B33 łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena B33 to 0 USD. Śledź aktualizacje cen B33 do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe B33 łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o B33

Informacje o cenie B33

Czym jest B33

Oficjalna strona internetowa B33

Tokenomika B33

Prognoza cen B33

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo B33

Cena B33 (B33)

Nienotowany

Aktualna cena 1 B33 do USD:

--
----
0.00%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
B33 (B33) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 14:43:40 (UTC+8)

Informacje o cenie B33 (B33) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-27.24%

-27.24%

Aktualna cena B33 (B33) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs B33 wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs B33 w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki B33 zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o -27.24% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o B33 (B33)

$ 5.42K
$ 5.42K$ 5.42K

--
----

$ 5.42K
$ 5.42K$ 5.42K

332.96M
332.96M 332.96M

332,961,070.240135
332,961,070.240135 332,961,070.240135

Obecna kapitalizacja rynkowa B33 wynosi $ 5.42K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż B33 w obiegu wynosi 332.96M, przy całkowitej podaży 332961070.240135. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 5.42K.

Historia ceny B33 (B33) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny B33 do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny B33 do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny B33 do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny B33 do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0--
30 Dni$ 0-85.05%
60 dni$ 0-84.73%
90 dni$ 0--

Co to jest B33 (B33)

B33 is a 3,333 free-mint NFT collection on Solana, powered by a utility token from bonk.fun 3.33% royalties → 40% into token buybacks 40% of LP fees → token buybacks Upcoming trading bot with rev share → more token buybacks The result? Relentless consolidation and growth, fueled by the community, for the community. B33 isn’t just art, it’s a movement. You've been rugged, we get it. We've all been there, that sick feeling when you see a project you believed in disappear, taking your trust and your SOL with it. This isn't another empty promise. This is a story about B, the protector we all wish we had.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla B33 (B33)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny B33 (w USD)

Jaka będzie wartość B33 (B33) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w B33 (B33) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla B33.

Sprawdź teraz prognozę ceny B33!

B33 na lokalne waluty

Tokenomika B33 (B33)

Zrozumienie tokenomiki B33 (B33) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena B33już teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące B33 (B33)

Jaka jest dziś wartość B33 (B33)?
Aktualna cena B33 w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena B33 do USD?
Aktualna cena B33 w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa B33?
Kapitalizacja rynkowa dla B33 wynosi $ 5.42K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż B33 w obiegu?
W obiegu B33 znajduje się 332.96M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) B33?
B33 osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla B33?
B33 zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu B33?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla B33 wynosi -- USD.
Czy w tym roku B33 pójdzie wyżej?
B33 może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny B33, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 14:43:40 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe B33 (B33)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,335.59
$103,335.59$103,335.59

-0.37%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,390.76
$3,390.76$3,390.76

-0.22%

Logo Solana

Solana

SOL

$159.47
$159.47$159.47

-0.65%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

+0.01%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.99
$1,477.99$1,477.99

+0.13%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,335.59
$103,335.59$103,335.59

-0.37%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,390.76
$3,390.76$3,390.76

-0.22%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3245
$2.3245$2.3245

+2.11%

Logo Solana

Solana

SOL

$159.47
$159.47$159.47

-0.65%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0907
$1.0907$1.0907

+0.50%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo Ore

Ore

ORE

$0.0
$0.0$0.0

0.00%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2096
$0.2096$0.2096

+319.20%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000006179
$0.000006179$0.000006179

+227.27%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000282
$0.0000000282$0.0000000282

+86.75%

Logo Sapien

Sapien

SAPIEN

$0.22202
$0.22202$0.22202

+75.13%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.4416
$1.4416$1.4416

+77.71%