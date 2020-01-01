Poznaj tokenomikę b14g dualCORE (DUALCORE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DUALCORE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę b14g dualCORE (DUALCORE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DUALCORE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / b14g dualCORE (DUALCORE) / Tokenomika / Tokenomika b14g dualCORE (DUALCORE) Odkryj kluczowe informacje o b14g dualCORE (DUALCORE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o b14g dualCORE (DUALCORE) b14g is a modular dual-staking for Bitcoin. It enables protocols to secure their networks by pairing their native tokens with BTC, solving the common issue of token inflation and sell-pressure from existing BTC (re)staking models. Protocols can easily plug into and customize their dual-staking setup. For stakers, BTC remains fully non-custodial and safely time-locked in their own wallets without risk of slashing. With over 1,300 BTC already staked and partnerships with established projects like CoreDAO, b14g is building infrastructure for scalable, widespread Bitcoin staking adoption. Oficjalna strona internetowa: https://app.b14g.xyz/ Tokenomika i analiza cenowa b14g dualCORE (DUALCORE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla b14g dualCORE (DUALCORE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 5.67M Całkowita podaż: $ 12.29M Podaż w obiegu: $ 12.29M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 5.67M Historyczne maksimum: $ 0.973789 Historyczne minimum: $ 0.378824 Aktualna cena: $ 0.462289 Tokenomika b14g dualCORE (DUALCORE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki b14g dualCORE (DUALCORE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DUALCORE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DUALCORE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.