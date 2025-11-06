Informacje o cenie B All In (BALLIN) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0$ 0 $ 0 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.08% Zmiana ceny (1D) +2.22% Zmiana ceny (7D) -25.44% Zmiana ceny (7D) -25.44%

Aktualna cena B All In (BALLIN) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BALLIN wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BALLIN w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BALLIN zmieniły się o -0.08% w ciągu ostatniej godziny, o +2.22% w ciągu 24 godzin i o -25.44% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o B All In (BALLIN)

Kapitalizacja rynkowa $ 9.67K$ 9.67K $ 9.67K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 9.67K$ 9.67K $ 9.67K Podaż w obiegu 999.77M 999.77M 999.77M Całkowita podaż 999,769,370.42421 999,769,370.42421 999,769,370.42421

Obecna kapitalizacja rynkowa B All In wynosi $ 9.67K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BALLIN w obiegu wynosi 999.77M, przy całkowitej podaży 999769370.42421. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 9.67K.