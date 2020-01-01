Poznaj tokenomikę Azizi (AZIZI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena AZIZI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Azizi (AZIZI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena AZIZI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Azizi (AZIZI) / Tokenomika / Tokenomika Azizi (AZIZI) Odkryj kluczowe informacje o Azizi (AZIZI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Azizi (AZIZI) We put together a fun project about this baby rhino because, honestly, how could we not? It's rare, adorable, and such a sweet reminder of how special wildlife can be. Rhinos are amazing animals and it's the perfect way to shine a light on how important it is to protect them. Our project is all about celebrating the birth of this cute rhino while also reminding people why this topic matters. Plus, who wouldn't want to support something as lovable as this baby rhino? 🦏 Oficjalna strona internetowa: https://buschgardens.com/tampa/babyrhino/ Tokenomika i analiza cenowa Azizi (AZIZI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Azizi (AZIZI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 18.38K Całkowita podaż: $ 998.25M Podaż w obiegu: $ 988.13M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 18.57K Historyczne maksimum: $ 0.00024418 Historyczne minimum: $ 0.00001129 Aktualna cena: $ 0 Tokenomika Azizi (AZIZI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Azizi (AZIZI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów AZIZI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów AZIZI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.