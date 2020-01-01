Tokenomika Axoria (AX)

Tokenomika Axoria (AX)

Odkryj kluczowe informacje o Axoria (AX), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
Informacje o Axoria (AX)

Axoria is a Web3 MMORPG that combines classic old-school gameplay with blockchain integration. Players can battle AI-powered bosses that adapt over time, trade in-game assets and engage in PvP combat. The game features skill progression, resource gathering and a player-driven economy where $AX and NFTs enhance the experience. With strategic gameplay and evolving challenges, Axoria offers a modern take on a nostalgic adventure.

Oficjalna strona internetowa:
https://axoria.online
Biała księga:
https://axoria.online/documents/Axoria-Whitepaper.pdf

Tokenomika i analiza cenowa Axoria (AX)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Axoria (AX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 27.46K
Całkowita podaż:
$ 100.00M
Podaż w obiegu:
$ 100.00M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 27.46K
Historyczne maksimum:
$ 0.00579212
Historyczne minimum:
$ 0
Aktualna cena:
$ 0.00027459
Tokenomika Axoria (AX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Axoria (AX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów AX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów AX.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszAX tokenomikę, poznaj cenę tokena AXna żywo!

Prognoza ceny AX

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać AX? Nasza strona z prognozami cen AX łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

mc_how_why_title
Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.