Informacje o cenie Axelrod by Virtuals (AXR) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00968563 $ 0.00968563 $ 0.00968563 Minimum 24h $ 0.0123105 $ 0.0123105 $ 0.0123105 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00968563$ 0.00968563 $ 0.00968563 Maksimum 24h $ 0.0123105$ 0.0123105 $ 0.0123105 Historyczne maksimum $ 0.04937155$ 0.04937155 $ 0.04937155 Najniższa cena $ 0.00163668$ 0.00163668 $ 0.00163668 Zmiana ceny (1H) +0.15% Zmiana ceny (1D) -1.32% Zmiana ceny (7D) -41.05% Zmiana ceny (7D) -41.05%

Aktualna cena Axelrod by Virtuals (AXR) wynosi $0.01001945. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs AXR wahał się między $ 0.00968563 a $ 0.0123105, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs AXR w historii to $ 0.04937155, a najniższy to $ 0.00163668.

Pod względem krótkoterminowych wyniki AXR zmieniły się o +0.15% w ciągu ostatniej godziny, o -1.32% w ciągu 24 godzin i o -41.05% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Axelrod by Virtuals (AXR)

Kapitalizacja rynkowa $ 6.43M$ 6.43M $ 6.43M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 10.01M$ 10.01M $ 10.01M Podaż w obiegu 642.14M 642.14M 642.14M Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Axelrod by Virtuals wynosi $ 6.43M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż AXR w obiegu wynosi 642.14M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 10.01M.