Aktualna cena Axelrod by Virtuals to 0.01001945 USD. Śledź aktualizacje cen AXR do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe AXR łatwo w MEXC już teraz.

Cena Axelrod by Virtuals (AXR)

Aktualna cena 1 AXR do USD:

$0.01001939
-1.30%1D
-1.30%1D
Axelrod by Virtuals (AXR) Wykres Ceny na Żywo
Informacje o cenie Axelrod by Virtuals (AXR) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00968563
$ 0.00968563$ 0.00968563
Minimum 24h
$ 0.0123105
$ 0.0123105$ 0.0123105
Maksimum 24h

$ 0.00968563
$ 0.00968563$ 0.00968563

$ 0.0123105
$ 0.0123105$ 0.0123105

$ 0.04937155
$ 0.04937155$ 0.04937155

$ 0.00163668
$ 0.00163668$ 0.00163668

+0.15%

-1.32%

-41.05%

-41.05%

Aktualna cena Axelrod by Virtuals (AXR) wynosi $0.01001945. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs AXR wahał się między $ 0.00968563 a $ 0.0123105, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs AXR w historii to $ 0.04937155, a najniższy to $ 0.00163668.

Pod względem krótkoterminowych wyniki AXR zmieniły się o +0.15% w ciągu ostatniej godziny, o -1.32% w ciągu 24 godzin i o -41.05% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Axelrod by Virtuals (AXR)

$ 6.43M
$ 6.43M$ 6.43M

--
----

$ 10.01M
$ 10.01M$ 10.01M

642.14M
642.14M 642.14M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Axelrod by Virtuals wynosi $ 6.43M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż AXR w obiegu wynosi 642.14M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 10.01M.

Historia ceny Axelrod by Virtuals (AXR) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Axelrod by Virtuals do USD wyniosła $ -0.0001348096344092.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Axelrod by Virtuals do USD wyniosła $ +0.0048685489.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Axelrod by Virtuals do USD wyniosła $ -0.0032135311.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Axelrod by Virtuals do USD wyniosła $ -0.010383358090534852.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.0001348096344092-1.32%
30 Dni$ +0.0048685489+48.59%
60 dni$ -0.0032135311-32.07%
90 dni$ -0.010383358090534852-50.89%

Co to jest Axelrod by Virtuals (AXR)

Axelrod is the flagship agent of AIxVC, an AI-native hedge fund manager. He removes emotion from trading, executing strategy-based, risk-adjusted allocations across DeFi, powered by two core systems: MCP (Model Context Protocol) for internal logic, and ACP (Agent Commerce Protocol) for external agent collaboration. From managing your risk profile to activating the right agents for each investment, Axelrod does more than just copy alpha, he builds entire flow.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Axelrod by Virtuals (AXR)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Axelrod by Virtuals (w USD)

Jaka będzie wartość Axelrod by Virtuals (AXR) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Axelrod by Virtuals (AXR) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Axelrod by Virtuals.

Sprawdź teraz prognozę ceny Axelrod by Virtuals!

Tokenomika Axelrod by Virtuals (AXR)

Zrozumienie tokenomiki Axelrod by Virtuals (AXR) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena AXRjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Axelrod by Virtuals (AXR)

Jaka jest dziś wartość Axelrod by Virtuals (AXR)?
Aktualna cena AXR w USD wynosi 0.01001945USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena AXR do USD?
Aktualna cena AXR w USD wynosi $ 0.01001945. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Axelrod by Virtuals?
Kapitalizacja rynkowa dla AXR wynosi $ 6.43M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż AXR w obiegu?
W obiegu AXR znajduje się 642.14M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) AXR?
AXR osiąga ATH w wysokości 0.04937155 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla AXR?
AXR zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00163668 USD.
Jaki jest wolumen obrotu AXR?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla AXR wynosi -- USD.
Czy w tym roku AXR pójdzie wyżej?
AXR może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny AXR, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

