Giełda MEXC / Cena krypto / Awkward Look Monkey Club (ALMC) / Tokenomika / Tokenomika Awkward Look Monkey Club (ALMC) Odkryj kluczowe informacje o Awkward Look Monkey Club (ALMC), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Awkward Look Monkey Club (ALMC) Awkward Look Monkey Club is a Solana token and NFT ecosystem based around the OG meme; the Awkward Look Monkey. The NFT sales fund our marketing wallet and NFT staking is in active development for a passive income earning utility. Awkward Look Monkey Club is a Solana token and NFT ecosystem based around the OG meme; the Awkward Look Monkey. The NFT sales fund our marketing wallet and NFT staking is in active development for a passive income earning utility. Oficjalna strona internetowa: https://awkwardlookmonkeyclub.com/ Kup ALMC teraz! Tokenomika i analiza cenowa Awkward Look Monkey Club (ALMC) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Awkward Look Monkey Club (ALMC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 12.12K $ 12.12K $ 12.12K Całkowita podaż: $ 970.29M $ 970.29M $ 970.29M Podaż w obiegu: $ 970.29M $ 970.29M $ 970.29M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 12.12K $ 12.12K $ 12.12K Historyczne maksimum: $ 0.00069171 $ 0.00069171 $ 0.00069171 Historyczne minimum: $ 0.0000086 $ 0.0000086 $ 0.0000086 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Awkward Look Monkey Club (ALMC) Tokenomika Awkward Look Monkey Club (ALMC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Awkward Look Monkey Club (ALMC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ALMC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ALMC. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszALMC tokenomikę, poznaj cenę tokena ALMCna żywo! Prognoza ceny ALMC Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ALMC? Nasza strona z prognozami cen ALMC łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ALMC już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.