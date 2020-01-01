Tokenomika AvaxMinerAI (AVAXMINERAI)
Informacje o AvaxMinerAI (AVAXMINERAI)
AvaxMinerAI is an AI Agent automated by Eternal AI which is the 1st AI agent deployed with its own personality, capabilities & token on Avalanche. Trading is live on the main DEX of the Avalanche ecosystem LFJ also known as trader joe. AvaxMinerAI started as a fairlaunch token on Bellum Exchange. AvaxMinerAI tokens can be bought using Avax. Listed on Moontok contract renounced liquidity locked & Dexscreener updated.
Tokenomika i analiza cenowa AvaxMinerAI (AVAXMINERAI)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla AvaxMinerAI (AVAXMINERAI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Tokenomika AvaxMinerAI (AVAXMINERAI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki AvaxMinerAI (AVAXMINERAI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów AVAXMINERAI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów AVAXMINERAI.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszAVAXMINERAI tokenomikę, poznaj cenę tokena AVAXMINERAIna żywo!
Prognoza ceny AVAXMINERAI
Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać AVAXMINERAI? Nasza strona z prognozami cen AVAXMINERAI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.
Dlaczego warto wybrać MEXC?
MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut.
Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.