Giełda MEXC / Cena krypto / AvaxMinerAI (AVAXMINERAI) / Tokenomika / Tokenomika AvaxMinerAI (AVAXMINERAI) Odkryj kluczowe informacje o AvaxMinerAI (AVAXMINERAI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o AvaxMinerAI (AVAXMINERAI) AvaxMinerAI is an AI Agent automated by Eternal AI which is the 1st AI agent deployed with its own personality, capabilities & token on Avalanche. Trading is live on the main DEX of the Avalanche ecosystem LFJ also known as trader joe. AvaxMinerAI started as a fairlaunch token on Bellum Exchange. AvaxMinerAI tokens can be bought using Avax. Listed on Moontok contract renounced liquidity locked & Dexscreener updated. Oficjalna strona internetowa: https://avaxminerai.com Tokenomika i analiza cenowa AvaxMinerAI (AVAXMINERAI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla AvaxMinerAI (AVAXMINERAI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 3.12K Całkowita podaż: $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 1.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 3.12K Historyczne maksimum: $ 0.00075698 Historyczne minimum: $ 0.00000276 Aktualna cena: $ 0 Tokenomika AvaxMinerAI (AVAXMINERAI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki AvaxMinerAI (AVAXMINERAI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów AVAXMINERAI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów AVAXMINERAI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.