Giełda MEXC / Cena krypto / Avarik Saga (AVRK) / Tokenomika / Tokenomika Avarik Saga (AVRK) Odkryj kluczowe informacje o Avarik Saga (AVRK), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Avarik Saga (AVRK) At Avarik Saga we are leading the charge in transforming anime mobile gaming by building an anime gaming ecosystem like no other. We’re combining blockchain technology and AI through Large Language Models (LLMs) to set a new standard for interaction and immersion. At the core of Red Covenant's innovation is its groundbreaking AI-powered Large Language Model (LLM) feature, which transforms the way players interact with their in-game characters. This double parasocial relationship allows players to connect with their Forsaken on a deeper level by engaging in real-time conversations through their favorite messaging applications, such as Telegram. Oficjalna strona internetowa: https://avariksaga.com/ Biała księga: https://avarik-saga.gitbook.io/avarik-saga Kup AVRK teraz! Tokenomika i analiza cenowa Avarik Saga (AVRK) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Avarik Saga (AVRK), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 307.60K $ 307.60K $ 307.60K Całkowita podaż: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Podaż w obiegu: $ 188.69M $ 188.69M $ 188.69M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 815.09K $ 815.09K $ 815.09K Historyczne maksimum: $ 0.173248 $ 0.173248 $ 0.173248 Historyczne minimum: $ 0.00161403 $ 0.00161403 $ 0.00161403 Aktualna cena: $ 0.00163019 $ 0.00163019 $ 0.00163019 Dowiedz się więcej o cenie Avarik Saga (AVRK) Tokenomika Avarik Saga (AVRK): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Avarik Saga (AVRK) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów AVRK, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów AVRK. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszAVRK tokenomikę, poznaj cenę tokena AVRKna żywo! Prognoza ceny AVRK Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać AVRK? Nasza strona z prognozami cen AVRK łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena AVRK już teraz! 