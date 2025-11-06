Informacje o cenie AURO Finance (AURO) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00119945 $ 0.00119945 $ 0.00119945 Minimum 24h $ 0.00126152 $ 0.00126152 $ 0.00126152 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00119945$ 0.00119945 $ 0.00119945 Maksimum 24h $ 0.00126152$ 0.00126152 $ 0.00126152 Historyczne maksimum $ 0.00737474$ 0.00737474 $ 0.00737474 Najniższa cena $ 0.00112612$ 0.00112612 $ 0.00112612 Zmiana ceny (1H) -1.97% Zmiana ceny (1D) -0.20% Zmiana ceny (7D) -32.76% Zmiana ceny (7D) -32.76%

Aktualna cena AURO Finance (AURO) wynosi $0.00120505. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs AURO wahał się między $ 0.00119945 a $ 0.00126152, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs AURO w historii to $ 0.00737474, a najniższy to $ 0.00112612.

Pod względem krótkoterminowych wyniki AURO zmieniły się o -1.97% w ciągu ostatniej godziny, o -0.20% w ciągu 24 godzin i o -32.76% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o AURO Finance (AURO)

Kapitalizacja rynkowa $ 130.27K$ 130.27K $ 130.27K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 663.02K$ 663.02K $ 663.02K Podaż w obiegu 108.10M 108.10M 108.10M Całkowita podaż 550,203,489.4051548 550,203,489.4051548 550,203,489.4051548

Obecna kapitalizacja rynkowa AURO Finance wynosi $ 130.27K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż AURO w obiegu wynosi 108.10M, przy całkowitej podaży 550203489.4051548. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 663.02K.