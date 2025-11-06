GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena AURO Finance to 0.00120505 USD. Śledź aktualizacje cen AURO do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe AURO łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena AURO Finance to 0.00120505 USD. Śledź aktualizacje cen AURO do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe AURO łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o AURO

Informacje o cenie AURO

Czym jest AURO

Oficjalna strona internetowa AURO

Tokenomika AURO

Prognoza cen AURO

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo AURO Finance

Cena AURO Finance (AURO)

Nienotowany

Aktualna cena 1 AURO do USD:

$0.00120505
$0.00120505$0.00120505
-0.20%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
AURO Finance (AURO) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 14:42:38 (UTC+8)

Informacje o cenie AURO Finance (AURO) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00119945
$ 0.00119945$ 0.00119945
Minimum 24h
$ 0.00126152
$ 0.00126152$ 0.00126152
Maksimum 24h

$ 0.00119945
$ 0.00119945$ 0.00119945

$ 0.00126152
$ 0.00126152$ 0.00126152

$ 0.00737474
$ 0.00737474$ 0.00737474

$ 0.00112612
$ 0.00112612$ 0.00112612

-1.97%

-0.20%

-32.76%

-32.76%

Aktualna cena AURO Finance (AURO) wynosi $0.00120505. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs AURO wahał się między $ 0.00119945 a $ 0.00126152, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs AURO w historii to $ 0.00737474, a najniższy to $ 0.00112612.

Pod względem krótkoterminowych wyniki AURO zmieniły się o -1.97% w ciągu ostatniej godziny, o -0.20% w ciągu 24 godzin i o -32.76% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o AURO Finance (AURO)

$ 130.27K
$ 130.27K$ 130.27K

--
----

$ 663.02K
$ 663.02K$ 663.02K

108.10M
108.10M 108.10M

550,203,489.4051548
550,203,489.4051548 550,203,489.4051548

Obecna kapitalizacja rynkowa AURO Finance wynosi $ 130.27K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż AURO w obiegu wynosi 108.10M, przy całkowitej podaży 550203489.4051548. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 663.02K.

Historia ceny AURO Finance (AURO) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny AURO Finance do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny AURO Finance do USD wyniosła $ -0.0007674663.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny AURO Finance do USD wyniosła $ -0.0006094186.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny AURO Finance do USD wyniosła $ -0.003101277849250964.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0-0.20%
30 Dni$ -0.0007674663-63.68%
60 dni$ -0.0006094186-50.57%
90 dni$ -0.003101277849250964-72.01%

Co to jest AURO Finance (AURO)

Auro Finance is an advanced DeFi protocol on Aptos that enables users to earn better yields and liquidity from their staked APT without any lockups. Through Auro Finance, users can borrow USDA, the decentralized stablecoin, against multiple collateral options, allowing them to utilize their holdings without selling them.

Auro Finance rewards users in the form of AURO, the project’s native token which can be used to provide liquidity on DEXes or stake back in Auro for safe and stable APY.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla AURO Finance (AURO)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny AURO Finance (w USD)

Jaka będzie wartość AURO Finance (AURO) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w AURO Finance (AURO) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla AURO Finance.

Sprawdź teraz prognozę ceny AURO Finance!

AURO na lokalne waluty

Tokenomika AURO Finance (AURO)

Zrozumienie tokenomiki AURO Finance (AURO) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena AUROjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące AURO Finance (AURO)

Jaka jest dziś wartość AURO Finance (AURO)?
Aktualna cena AURO w USD wynosi 0.00120505USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena AURO do USD?
Aktualna cena AURO w USD wynosi $ 0.00120505. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa AURO Finance?
Kapitalizacja rynkowa dla AURO wynosi $ 130.27K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż AURO w obiegu?
W obiegu AURO znajduje się 108.10M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) AURO?
AURO osiąga ATH w wysokości 0.00737474 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla AURO?
AURO zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00112612 USD.
Jaki jest wolumen obrotu AURO?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla AURO wynosi -- USD.
Czy w tym roku AURO pójdzie wyżej?
AURO może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny AURO, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 14:42:38 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe AURO Finance (AURO)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,344.28
$103,344.28$103,344.28

-0.36%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,390.32
$3,390.32$3,390.32

-0.24%

Logo Solana

Solana

SOL

$159.53
$159.53$159.53

-0.61%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.99
$1,477.99$1,477.99

+0.13%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,344.28
$103,344.28$103,344.28

-0.36%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,390.32
$3,390.32$3,390.32

-0.24%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3245
$2.3245$2.3245

+2.11%

Logo Solana

Solana

SOL

$159.53
$159.53$159.53

-0.61%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0931
$1.0931$1.0931

+0.72%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo Ore

Ore

ORE

$0.0
$0.0$0.0

0.00%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2116
$0.2116$0.2116

+323.20%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000006179
$0.000006179$0.000006179

+227.27%

Logo Sapien

Sapien

SAPIEN

$0.23191
$0.23191$0.23191

+82.93%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000280
$0.0000000280$0.0000000280

+85.43%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.4461
$1.4461$1.4461

+78.26%