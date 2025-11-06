Informacje o cenie Atua AI (TUA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.001502$ 0.001502 $ 0.001502 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.00% Zmiana ceny (1D) +6.99% Zmiana ceny (7D) +3.25% Zmiana ceny (7D) +3.25%

Aktualna cena Atua AI (TUA) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs TUA wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs TUA w historii to $ 0.001502, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki TUA zmieniły się o -0.00% w ciągu ostatniej godziny, o +6.99% w ciągu 24 godzin i o +3.25% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Atua AI (TUA)

Kapitalizacja rynkowa $ 56.76K$ 56.76K $ 56.76K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 56.76K$ 56.76K $ 56.76K Podaż w obiegu 5.00B 5.00B 5.00B Całkowita podaż 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Atua AI wynosi $ 56.76K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż TUA w obiegu wynosi 5.00B, przy całkowitej podaży 5000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 56.76K.