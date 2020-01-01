Poznaj tokenomikę Athena by Virtuals (ATHENA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ATHENA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Athena by Virtuals (ATHENA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ATHENA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Athena by Virtuals (ATHENA) Athena is an AI Agent themed token created via the virtuals.io protocol platform on the Base blockchain. $ATHENA is the token representation of the agent's ecosystem, which includes an autonomous Twitter chat bot, and configurations via the virtuals.io platform to provide insights on the crypto markets. Eventually as the virtuals.ai platform matures, it is expected to integrate with blockchain wallets and carry out trading and DeFi activities. Athena is an AI Agent themed token created via the virtuals.io protocol platform on the Base blockchain. $ATHENA is the token representation of the agent's ecosystem, which includes an autonomous Twitter chat bot, and configurations via the virtuals.io platform to provide insights on the crypto markets. Eventually as the virtuals.ai platform matures, it is expected to integrate with blockchain wallets and carry out trading and DeFi activities. Oficjalna strona internetowa: https://0xathena.ai/ Biała księga: https://x.com/0xathenaai/article/1861799015836524839 Tokenomika i analiza cenowa Athena by Virtuals (ATHENA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Athena by Virtuals (ATHENA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 377.34K $ 377.34K $ 377.34K Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 780.90M $ 780.90M $ 780.90M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 483.21K $ 483.21K $ 483.21K Historyczne maksimum: $ 0.00624125 $ 0.00624125 $ 0.00624125 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00048321 $ 0.00048321 $ 0.00048321 Tokenomika Athena by Virtuals (ATHENA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Athena by Virtuals (ATHENA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ATHENA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ATHENA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszATHENA tokenomikę, poznaj cenę tokena ATHENAna żywo! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.