Informacje o ATHCAT (ATHCAT) ATH CAT is a meme token that's more than just a laugh—it's a community-powered rocket ride to the moon! Built on the Solana blockchain, ATH CAT combines the fun of meme culture with real crypto momentum. With our motto, "ATH CAT lives in the green candle, and everything pumps," we're here to spread joy, hype, and a whole lot of green. Join the meme revolution and watch as ATH CAT makes its way to new heights, one green candle at a time. Get in on the fun and let's pump together! ATH CAT is a meme token that's more than just a laugh—it's a community-powered rocket ride to the moon! Built on the Solana blockchain, ATH CAT combines the fun of meme culture with real crypto momentum. With our motto, "ATH CAT lives in the green candle, and everything pumps," we're here to spread joy, hype, and a whole lot of green. Join the meme revolution and watch as ATH CAT makes its way to new heights, one green candle at a time. Get in on the fun and let's pump together! Oficjalna strona internetowa: https://athcat.com/ Kup ATHCAT teraz! Tokenomika i analiza cenowa ATHCAT (ATHCAT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla ATHCAT (ATHCAT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 17.21K $ 17.21K $ 17.21K Całkowita podaż: $ 999.12M $ 999.12M $ 999.12M Podaż w obiegu: $ 999.12M $ 999.12M $ 999.12M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 17.20K $ 17.20K $ 17.20K Historyczne maksimum: $ 0.00156977 $ 0.00156977 $ 0.00156977 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie ATHCAT (ATHCAT) Tokenomika ATHCAT (ATHCAT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki ATHCAT (ATHCAT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ATHCAT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ATHCAT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszATHCAT tokenomikę, poznaj cenę tokena ATHCATna żywo! Prognoza ceny ATHCAT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ATHCAT? Nasza strona z prognozami cen ATHCAT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ATHCAT już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.