Giełda MEXC / Cena krypto / Asymmetry USDaf (USDAF) / Tokenomika / Tokenomika Asymmetry USDaf (USDAF) Odkryj kluczowe informacje o Asymmetry USDaf (USDAF), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Asymmetry USDaf (USDAF) USDaf is a CDP stablecoin built on Liquity v2 infrastructure by Asymmetry Finance, allowing users to borrow against their BTC and Yield-Bearing Stablecoins with user-set fixed interest rates for the first time. USDaf is immutable by design to ensure the utmost security for a decentralized stablecoin. With USDaf, users can collateralize wBTC, tBTC, ysyBOLD, scrvUSD, sUSDS, and sfrxUSD permissionlessly. Oficjalna strona internetowa: https://www.asymmetry.finance/ Tokenomika i analiza cenowa Asymmetry USDaf (USDAF) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Asymmetry USDaf (USDAF), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 15.64M Całkowita podaż: $ 15.90M Podaż w obiegu: $ 15.90M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 15.64M Historyczne maksimum: $ 1.18 Historyczne minimum: $ 0.97523 Aktualna cena: $ 0.983332 Dowiedz się więcej o cenie Asymmetry USDaf (USDAF) Tokenomika Asymmetry USDaf (USDAF): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Asymmetry USDaf (USDAF) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów USDAF, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów USDAF. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszUSDAF tokenomikę, poznaj cenę tokena USDAFna żywo! Prognoza ceny USDAF Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać USDAF? Nasza strona z prognozami cen USDAF łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena USDAF już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.