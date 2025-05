Co to jest ASYAGRO (ASY)

It’s an initiative taken by a group of dynamic youngsters. ASYAGRO is a great alliance of technology and youth, and their skills and hard work are encouraging the agriculture industry to innovate. Asyagro is a blockchain-based platform for solving various global problems related to the agricultural sector. ASYAGRO is making significant progress towards building a comprehensive system. We plan to bring our platform to the forefront at the end of this year. We are currently in the private round of fundraising beginning in October 2019. We are working on various departments to empower the agricultural industry with trending technology. We’re starting with blockchain technology to make a big impact.

