Tokenomika AstroTools (ASTRO)
Informacje o AstroTools (ASTRO)
AstroTools is a DeFi dashboard that bridges the information gap between centralized and decentralized exchanges, giving you an analytical edge to supercharge your trading experience.
Tokenomika i analiza cenowa AstroTools (ASTRO)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla AstroTools (ASTRO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Tokenomika AstroTools (ASTRO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki AstroTools (ASTRO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów ASTRO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów ASTRO.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszASTRO tokenomikę, poznaj cenę tokena ASTROna żywo!
Prognoza ceny ASTRO
Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ASTRO? Nasza strona z prognozami cen ASTRO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.
