Informacje o cenie Aston Martin Cognizant Fan Token (AM) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.121849 $ 0.121849 $ 0.121849 Minimum 24h $ 0.132632 $ 0.132632 $ 0.132632 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.121849$ 0.121849 $ 0.121849 Maksimum 24h $ 0.132632$ 0.132632 $ 0.132632 Historyczne maksimum $ 12.06$ 12.06 $ 12.06 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +0.65% Zmiana ceny (1D) +1.38% Zmiana ceny (7D) -12.83% Zmiana ceny (7D) -12.83%

Aktualna cena Aston Martin Cognizant Fan Token (AM) wynosi $0.125133. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs AM wahał się między $ 0.121849 a $ 0.132632, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs AM w historii to $ 12.06, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki AM zmieniły się o +0.65% w ciągu ostatniej godziny, o +1.38% w ciągu 24 godzin i o -12.83% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Aston Martin Cognizant Fan Token (AM)

Kapitalizacja rynkowa $ 347.16K$ 347.16K $ 347.16K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 1.25M$ 1.25M $ 1.25M Podaż w obiegu 2.77M 2.77M 2.77M Całkowita podaż 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Aston Martin Cognizant Fan Token wynosi $ 347.16K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż AM w obiegu wynosi 2.77M, przy całkowitej podaży 10000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.25M.